Ascolti Tv giovedì 14 febbraio: Che Dio ci aiuti 5 conquista la prima serata

Ascolti Tv giovedì 14 febbraio, prima serata: Che Dio ci aiuti 5 resta alta nella prima serata

La prima serata di giovedì 14 febbraio viene conquistata dalla quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5, che ha registrato il 23% di share, con 5.135.000 di telespettatori. La fiction, con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, continua dunque ad avere successo durante la prima serata. Intanto, L’Ora Legale su Canale 5 ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.165.000 di telespettatori, con il 14.1% di share. Su La7 PiazzaPulita ha, invece, registrato uno share del 6.8% con 1.194.000 di telespettatori. Freedom – Oltre il Confine su Rete 4 ha conquistato 999.000 telespettatori con il 4.7% di share. Su TV8 la partita di Europa League Zurigo-Napoli ha registrato il 5.5% di share con 1.337.000 di telespettatori. Vola molto basso Popolo Sovrano su Rai 2 con 521.000 telepettatori pari al 2.7% di share. Italia Uno, con Survivor, ha conquistato 968.000 telespettatori, registrando uno share del 4.1%. Nel presale ha catturato l’attenzione del pubblico L’Eredità su Rai Uno, ottenendo il 24.5% di share con 5.011.000 di telespettatori . Su Canale 5 Avanti un Altro! ha registrato, invece, il 19% di share con 3.821.000 di telespettatori.

Ascolti Tv pomeriggio 14 febbraio: i dati di Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque

Per quanto riguarda il pomeriggio Uomini e Donne ha conquistato il 22.1% di share con 2.859.000 di telespettatori. Subito dopo, L’Isola dei Famosi ha registrato uno share del 20.4% con 2.219.000 di telespettatori e Amici di Maria De Filippi ha attirato 2.215.000 di telespettatori con il 20.7% di share. Sempre su Canale 5, la soap opera Il Segreto ha registrato il 20.5% di share con 2.232.000 di telespettatori. Pomeriggio Cinque, invece, ha conquistato 1.946.000 di telespettatori nella prima parte con il 17.1% di share, 2.229.000 di telespettatori nella seconda con il 16.9% e di telespettatori nella terza, di breve durata, con

Che Dio ci aiuti 5: la quinta puntata ricca di colpi di scena

La quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5 ha, come già potevamo immaginare, è riuscita a conquistare il pubblico italiano. Una serata ricca di colpi di scena, con la figlia di Azzurra che torna in convento e con Athos che ha scopre di essere padre. Nel frattempo, Valentina ha ritrovato il sorriso dopo aver incontrato in ospedale una bambina malata di tumore. La prossima puntata, vi ricordiamo, andrà in onda il prossimo giovedì 21 febbraio.