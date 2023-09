Ascolti tv: Giovane Montalbano vs Grande Fratello. Ecco chi ha vinto

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 11 settembre 2023

Serata segnata dall’esordio del Grande Fratello 8 su Canale 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha incollato allo schermo quasi 3 milioni di italiani ma non è riuscito ad avere la meglio sulla replica de Il Giovane Montalbano su Rai 1, che ha catturato l’attenzione di 3.154.000 spettatori portandosi a casa uno share del 18.36%. Già meglio rispetto alla scorsa edizione, quando la messa in onda del Grande Fratello era stata nettamente battuta dalla fiction Lolita Lobosco su Rai 1, catturando l’attenzione di appena 2.600.000 milioni di italiani.

Che si inizi a vedere l’effetto della linea anti-trash di Pier Silvio Berlusconi? Solo il tempo lo dirà. Bene anche per Italia Uno che, con il film Lucy, ha registrato 1.250.000 spettatori e quasi il 7% di share. Nulla in particolare da segnalare invece per quanto riguarda le altre reti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 11 settembre 2023:

Rai Uno: Il Giovane Montalbano 2 in replica ha totalizzato 3.154.000 spettatori (18.36% di share);

Canale Cinque: Grande fratello 8 ha avuto 2.994.000 spettatori (23.01%);

Rai Due: Gunpowder milkshake ha interessato 597.000 spettatori (3.46%);

Italia Uno: Lucy ha avuto un ascolto di 1.250.000 spettatori (6.83%);

Rai Tre: Presa Diretta ha convinto 797.000 persone (4.28%);

Rete Quattro: Quarta Repubblica ha raggiunto 780.000 spettatori (5.67%);

La7: In viaggio con Barbero ha interessato 977.000 spettatori (5.53%);

TV8: Robin Hood – Il principe dei ladri ha fatto compagnia a 388.000 spettatori (2.5%);

Nove: Little Big Italy – Dubai ha catturato l’attenzione di 481.000 spettatori (2.7%).

Ascolti tv lunedì 11 settembre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari tuoi ha raggiunto 3.259.000 spettatori (16.95% di share);

Rai Uno: Cinque minuti ha interessato 3.911.000 utenti (21.3%);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 3.146.000 persone (16.36%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.320.000 spettatori (22.69%) nella prima parte e nella seconda da 3.676.000 spettatori (27.29%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.422.000 telespettatori (15.28%) nella prima parte e ne ha avuti 2.154.000 (16.88%) nella seconda;

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.732.000 spettatori (8.93%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 889.000 spettatori (4.78%) nella prima parte e 956.000 (4.92%) nella seconda;

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.527.000 spettatori (7.93%).

Ascolti tv lunedì 11 settembre 2023: il pomeriggio

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.356.000 spettatori (11.68% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.356.000 spettatori (16.67%);

Rai Uno: La vita in diretta ha interessato 1.258.000 spettatori (16.94%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.583.000 telespettatori (21-04%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.747.000 telespettatori (24%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.471.000 utenti (25.89%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.751.000 spettatori (21.86%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.259.000 spettatori (16.95%) nella prima parte e di 1.344.000 utenti (16.85%) nella seconda.

