Ascolti tv: Gerry Scotti vs Loretta Goggi. Chi ha vinto

Questa settimana si è assistito a un vero e proprio ribaltamento del podio e la medaglia d’oro è stata vinta dalla replica di Benedetta Primavera: lo show condotto da Loretta Goggi insieme a Luca e Paolo su Rai 1 ha incollato alla televisione 1.251.000 spettatori con l’11.6% di share. Segue con uno scarto minimo la replica de Lo show dei record di Gerry Scotti, in onda su Canale 5, che ha convinto 1.220.000 utenti e si è portato a casa l’11.4% di share: numeri in leggero calo rispetto alla scorsa settimana ma tanto è bastato per aggiudicarsi la medaglia d’argento. Bene anche la messa in onda dei Mondiali di Budapest 2023 che hanno intrattenuto più di un milione di utenti. Niente di particolare da segnalare invece sulle altre reti: i numeri sono rimasti al di sotto del milione di spettatori con dati sullo share non del tutto entusiasmanti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 19 agosto 2023: