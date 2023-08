Ascolti tv, flop Studio Battaglia e Canale 5: ecco chi ha vinto

I dati degli ascolti tv della prima serata di giovedì segnalano che Rai 1 e Canale 5 hanno fatto flop, rispettivamente con le repliche di Studio Battaglia e il film Sotto il sole di Riccione. Mentre la serie televisiva non è riuscita neppure a raggiungere 1 milione di telespettatori, la pellicola su Canale 5 ha ottenuto la presenza di quasi 1 milione e 700mila telespettatori. Ma questo non è bastato per vincere tra i dati auditel. Infatti, a ottenere ‘il primo posto’ sono stati i Mondiali di Atletica 2023 su Rai 2, come accaduto nella prima serata di ieri.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 24 agosto 2023:

Rai Uno – Studio Battaglia ha ottenuto una media di 858.000 spettatori (13.29%);

Canale 5 – Sotto il sole di Riccione 1.697.000 spettatori (13.33%);

Rai Due – Mondiali Atletica 2023 Budapest ha totalizzato una media di 1.834.000 spettatori (12.33%);

Rai Due – Scugnizzi per sempre è stato visto da 485.000 spettatori (3.76%);

Italia 1 – Chicago Fire ha tenuto compagnia a 971.000 spettatori (7.02%);

Rai Tre – La grande opera dell’Arena di Verona: Carmen ha ottenuto una media di 454.000 spettatori (3.88%);

Rete 4 – Air Force One ha tenuto compagnia a 756.000 spettatori (6.23%);

La 7 – In onda ha intrattenuto 699.000 spettatori (5.19%);

Tv8 – Tempesta di ghiaccio è stato visto da 282.000 spettatori (2.14%);

Nove – Il contadino cerca moglie ha intrattenuto 206.000 spettatori (1.88%).

Ascolti tv giovedì 24 agosto 2023: preserale e access prime time

Rai Uno – Techetechetè è stato seguito da 2.786.000 spettatori (18.29%);

Canale 5 – Paperissima Sprint Estate ha tenuto compagnia a 2.247.000 spettatori (14.73%);

Rai Uno – Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.209.000 spettatori (22.74%) nella prima parte e 3.032.000 spettatori (25.44%) nella seconda;

Canale 5 – The Wall ha intrattenuto 1.157.000 spettatori (12.84%) nella prima parte e 1.677.000 spettatori (14.63%) nella seconda;

Rete 4 – Controcorrente Estate ha totalizzato una media di 688.000 spettatori (4.51%) nella prima parte e 719.000 spettatori (4.74%) nella seconda.

Giovedì 24 agosto 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno – Don Matteo ha intrattenuto 1.322.000 spettatori (13.09%) con il primo episodio e 1.194.000 spettatori (14%) con il secondo;

Rai Uno – Sei Sorelle ha totalizzato una media di 814.000 spettatori (10.51%);

Rai Uno – Estate in diretta è stato seguito da 1.360.000 spettatori (17.84%) nella prima parte e da 1.625.000 spettatori (19.76%) nella seconda;

Canale 5 – Beautiful è stato visto da 2.223.000 spettatori (19.60%);

Canale 5 – Terra Amara ha ottenuto una media di 2.370.000 spettatori (22.40%);

Canale 5 – La Promessa è stato visto da 1.958.000 spettatori (21.78%);

Canale 5 – My Home My Destiny ha tenuto compagnia a 1.474.000 spettatori (18.60%);

Canale 5 – Rosamunde Pilcher – Al settimo cielo è stato seguito da 963.000 spettatori (12.20%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 24 agosto 2023