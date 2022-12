Ascolti tv ieri: bene Ficarra e Picone, risale Barbara d’Urso

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 7 dicembre 2022

Nuova vittoria per Canale 5 grazie a Ficarra e Picone. La serie tv Incastrati è stata la più vista in tv della serata di mercoledì 7 dicembre nonostante sia uscita un anno fa su Netflix. A seguirla oltre tre milioni e mezzo di telespettatori. Il secondo programma più visto è stato invece Chi l’ha visto? su Rai Tre, da anni un format cult con un pubblico assai fedele e attento. Discreto l’esordio di Cristiano Malgioglio: il suo nuovo show su Rai Due, Mi casa es tu casa, ha raggiunto circa il 5% di share.

Tutti gli ascolti tv del prime time di mercoledì 7 dicembre 2022:

Rai Uno – The Keeper è stato seguito da 1.313.000 telespettatori con il 7.90% di share;

Canale 5 – Incastrati con Ficarra e Picone ha appassionato 3.549.000 spettatori (20.26%);

Rai Due – Mi casa es tu casa con Malgioglio è stato seguito da 919.000 persone (5.30%);

Italia Uno – Kickboxer, retaliation ha ottenuto 868.000 spettatori (5.10%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha totalizzato 2.210.000 spettatori (13.90%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 715.000 spettatori (5.20%);

La 7 – Atlantide ha convinto 649.000 persone (4.60%);

Tv 8 – X Factor ha fatto compagnia a 516.000 persone (3.40%);

Nove – Una famiglia all’improvviso ha interessato 262.000 (1.60%).

Ascolti tv mercoledì 7 dicembre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno, Prima Scala-Aspettando Boris Godunov: 1.870.000 spettatori con il 17.09% di share;

Rai Uno, Prima Scala-Boris Godunov: 1.495.000 telespettatori (9.13%);

Canale 5, Caduta Libera: le repliche hanno interessato 2.675.000 persone nella prima parte (19.84%) e 3.703.000 (23.27%) nella seconda;

Rai Uno, Tg 1: 1.793.000 spettatori col 10,86% di share;

Canale 5, Striscia la notizia: 4.209.000 spettatori (21.58%).

Ascolti tv del pomeriggio di mercoledì 7 dicembre 2022

Ottima risalita di Barbara d’Urso col suo Pomeriggio 5. Da tempo la conduttrice napoletana perde contro La vita in diretta di Alberto Matano. Qualche settimana fa Carmelita aveva raggiunto un risultato piuttosto negativo, non andando oltre il 12% di share.

Puntata dopo puntata è però riuscita a risalire, fino a toccare di nuovo il 20%. Ad aiutare, sicuramente, la versione short de La vita in diretta che in questi giorni sta lasciando spazio ai Mondiali in Qatar.

Rai Uno, Oggi è un altro giorno ha interessato 1.560.000 telespettatori col 15.46% di share;

Canale 5, Uomini e Donne ha appassionato 2.607.000 spettatori (26.24%);

Canale 5, la striscia quotidiana di Amici ha totalizzato 1.766.000 (20.71%) mentre quella del GF Vip ha registrato 1.592.000 (18.37%);

Rai Uno, La vita in diretta short è stato seguito da 2.030.000 spettatori (20.15%);

Canale 5, Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 2.245.000 telespettatori con il 19.54% di share.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 7 dicembre 2022