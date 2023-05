Ascolti tv: Fazio chiude divinamente, Canale5 e Rai1 male. I dati

Che Tempo Che Fa chiude in gran spolvero. Il tandem Fazio-Littizzetto stravincono la prima serata (un evento raro per Rai Tre) con quasi 2.8 milioni di utenti e il 15.4% di share. Numeri che lasciano ancor più interrogativi sulle scelte operate da Viale Mazzini: come è possibile lasciarsi sfuggire un programma simile? Rai Uno e Canale Cinque non bene: il film tv Sorelle per sempre trasmesso dalla Tv di Stato ha registrato 2.2 milioni di persone (13.6%). Ha fatto peggio su Canale 5 Ma cosa ci dice il cervello che ha intrattenuto 2.1 milioni di telespettatori (12.1%). Dati tutt’altro che entusiasmanti.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 29 maggio 2023:

Rai Uno, Sorelle per sempre ha appassionato 2.193.000 spettatori con il 13.6% di share;

Canale 5, Ma cosa ci dice il cervello è stato visto da 2.124.000 spettatori (12.1%);

Rai Due, la finale del Campionato di Rugby Rovigo-Padova è stato seguito da 409.000 spettatori (2.3%);

Italia Uno, Oblivion ha appassionato 783.000 spettatori (4.7%);

Rai Tre, l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha convinto 2.772.000 persone (15.4%);

Rete 4, Le ali della libertà è stato seguito da 712.000 spettatori (4.7%);

La 7, In onda ha attirato 426.000 spettatori (2.3%);

Tv8, Gialappa Show è stato visto da 858.000 telespettatori (4.9%);

Nove, Little Big Italy ha raggiunto 294.000 persone (1.6%).

Ascolti tv domenica 29 maggio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Affari tuoi è stato seguito da 4.170.000 spettatori con il 23.4% di share;

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.530.000 persone (14.6%);

Rai Uno, L’Eredità Weekend ha ottenuto 2.078.000 telespettatori (18.1%) nella prima parte e 3.072.000 nella seconda (22.9%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 1.399.000 spettatori (12.7%) nella prima parte e 1.926.000 spettatori (14.8%) nella seconda;

Rete 4: Controcorrente ha registrato nella prima parte 602.000 spettatori (3.6%) e 605.000 nella seconda (3.4%);

La7: In onda ha raggiunto 589.000 telespettatori (3.4%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 588.000 telespettatori (3.4%).

Ascolti tv domenica 29 maggio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.211.000 spettatori nella prima parte (19% di share), 1.567.000 spettatori nella seconda (14.7%) e 1.399.000 (14%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.368.000 spettatori (13.5%);

Rai Due: Giro d’Italia ha ottenuto 1.102.000 spettatori (10.6%). Nel dettaglio Giro in Diretta 1.017.000 (9.8%) e Giro all’Arrivo 1.357.000 (13.1%);

Canale 5 – Arca di Noè: 1.973.000 spettatori (15.9%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 1.985.000 spettatori (16.6%);

Terra Amara ha registrato 2.150.000 spettatori (19.4%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 1.625.000 spettatori (16.4%) nella prima parte e 1.531.000 nella seconda (14.7%).

Ascolti tv domenica 29 maggio 2023: la mattina