Ascolti tv domenica 31 marzo: L’amore strappato supera Fabio Fazio

Ascolti tv domenica 31 marzo: la fiction con Sabrina Ferilli, L’amore strappato, parte bene e supera Che tempo che fa

La sfida degli ascolti di domenica 31 marzo ha visto faccia a faccia la prima serata di Canale 5 e Rai 1. La nuova fiction targata Mediaset con protagonista Sabrina Ferilli, L’amore strappato, è partita bene con il 15% di share e 3 milioni e 500 mila telespettatori che hanno seguito con grande passione le vicende ispirate da una storia vera, scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Su Rai 1, invece, Che tempo che fa ha registrato il 14,5 % e un totale di 3 milioni e 600 mila di pubblico. Ospite della serata Simona Ventura, per raccontare la nuova edizione di The Voice of Italy che pertirà tra pochissimo su Rai 2, dopo polemiche e presunte cancellazioni nei pelinsesti. La prima serata di domenica 31 marzo è stata così vinta dalla nuova fiction di Canale 5. Buon risultato anche per Le Iene, che chiude la serata con l’11%.

Domenica 31 marzo, chi ha vinto tra Mara Venier e Barbara d’Urso?

La domanda che tutti si pongono ogni lunedì. Chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv della domenica? Sappiamo tutti del faccia a faccia tra la Domenica In di Mara Venier e la Domenica Live di Barbara d’Urso. Il contenitore domenicale di Rai 1 arriva a sfiorare i 20%, nello specifico il 19,1% di share nella prima parte e il 16,7% nella seconda raggiungendo 2 milioni e 900 mila telespettatori. Domenica Live, condotta dalla d’Urso, invece, registra il 13,5% nella prima parte e un totale di 1 milione e 800 mila di telespettatori. Grande successo per il primo daytime pomeridiano di Canale 5 con le grandi soap: Beautiful, Una Vita e Il Segreto hanno grande seguito.

Domenica 31 marzo: il preserale delle reti

La domenica non si arrestano i grandi games show della reti italiane. Mentre L’Eredità–La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2 milioni e 400 mila spettatori (16.8%), Avanti un Altro! segna il 16,4% con 2 milioni e 800 mila telespettatori.