Ascolti tv 22 Settembre 2019, Imma Tataranni vince la sfida domenicale

Ascolti tv 22 Settembre 2019: Ecco chi ha vinto la sfida domenicale

Una domenica bella intensa quella di ieri durante la quale tante trasmissioni si sono scontrate. Barbara d’Urso è tornata ad infuocare il pomeriggio di Canale 5 con la sua Domenica Live mentre,Mara Venier è andata in onda con la seconda puntata di Domenica In su Rai Uno. Sempre sullo stesso canale Rai, subito dopo il contenitore domenicale condotto dalla presentatrice veneziana, è stato trasmesso un nuovo programma. Si tratta di Da noi…A Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. Per Rai Uno questa è una vera e propria novità. La sera, invece, c’è stato un altro scontro importante che ha coinvolto Canale 5, La 7 e Rai Uno. Sul canale di punta Mediaset è andata in onda la seconda puntata di Live non è la d’Urso dove, tra gli ospiti, c’era Matteo Salvini che si è scontrato contro le famose sfere. Su La 7, invece, i telespettatori hanno potuto godere della compagnia di Pamela Prati ospite a Non è l’Arena con Massimo Giletti dove si è tornato a parlare del famoso Prati-gate. Su Rai Uno è invece partita la nuova serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto procuratore ambientata a Matera. Come saranno andati gli ascolti? Chi avrà vinto la gara domenicale? Scopriamolo subito!

Ascolti tv Domenica 22 Settembre: Imma Tataranni porta a casa la vittoria

Live non è la d’Urso su Canale 5, ha ottenuto il 14,89% di share con ben 2,39 milioni di spettatori. Su Rai 1, la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha portato a casa la vittoria degli ascolti catturando l’attenzione di 5,12 milioni di persone con un 23,27% di share. Su Rai 2 il telefilm Hawaii Five ha interessato 1.088.000 spettatori pari al 4,66% di share. Il film d’azione Collateral con Tom Cruise su Rete 4 ha catturato l’attenzione di 539.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Il borgo dei borghi – La grande sfida ha raccolto davanti al video 941.000 spettatori pari ad uno share dell’ 4.4%. Su Italia Uno il film d’avventura/fantastico della Marvel Doctor Strange totalizza un a.m. di 1.851.000 spettatori con il 8.4% di share. Non è l’Arena su La 7 ha registrato 1.137.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Tv 8 l’appuntamento con 4 Hotel ha segnato il 2.1% con 494.000 spettatori mentre sul Nove Rubio, alla ricerca del gusto perduto ha catturato l’attenzione di 367.000 (1.6%).

Ascolti tv Domenica 22 Settembre: come sono andate Ventura, Venier, d’Urso e Fialdini

Su Rai 2 alle 12 in punto è andata in onda la seconda puntata de La Domenica Ventura, il programma sportivo condotto da Super Simo ha ha ottenuto 527.000 spettatori con il 3.9% di share. Alle 14:00 su Rai 1 è arrivata invece Mara Venier che con Domenica In ha catturato l’attenzione di 2.701.000 spettatori ottenendo il 16.2% di share nella prima parte e il 14.6% con 2.303.000 spettatori nella seconda. Barbara d’Urso, invece, è andata in onda con la prima puntata di Domenica Live alle 17:20 ed ha raccolto davanti al video 1.925.000 spettatori ottenendo il 12.2% di share. Francesca Fialdini, invece, con Da Noi…A Ruota Libera, andato in onda su Rai 1 dalle 17:35 in poi, ha totalizzato 13.4% di share con 2.144.000 spettatori.