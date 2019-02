Ascolti Tv Domenica 17 Febbrario: Mara Venier supera Barbara d’Urso

Ascolti Tv Domenica 17 Febbraio 2019: ottimo Domenica In, Barbara d’Urso perde colpi

Scopriamo finalmente chi ha vinto la gara di ascolti di Domenica 17 Febbraio 2019. A quanto pare, le cose si mettono molto bene per Mara Venier. La conduttrice ha riportato al successo la sua Domenica In. Dopo i grandissimi risultati raggiunti con la puntata dedicata solo ed esclusivamente a Sanremo 2019, la zia d’Italia ha volato alto anche questa settimana. La trasmissione in onda (ovviamente sempre in diretta) su Rai 1 ha raggiunto il 20.4% di share nella prima parte e il 18.8% nella seconda. Le cose non sono andate altrettanto bene per Domenica Live. La breve pausa della scorsa domenica ha fatto zoppicare un po’ l’amatissima Barbara d’Urso. Il talk-show di Canale 5 ha infatti raggiunto il 14.5% di share durante l’intervista a Silvio Berlusconi.

Ascolti Tv prima serata 17 Febbraio 2019: ottimo risultato per Non Mentire

La nuova mini fiction in onda su Canale 5 pare abbia fatto colpo sui telespettatori. Non Mentire con Preziosi e la Scarano ha toccato picchi del 15.5% di share, registrando perciò 3 milioni e 500 telespettatori. In ogni caso, il pubblico italiano non tradisce Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa. La trasmissione di Rai 1 continua a riscuotere un enorme successo dopo l’altro. Lo storico conduttore ha infatti portato a casa un buonissimo risultato con quasi il 15% di share. Insomma, la prima serata di questa Domenica 17 Febbraio 2019 non sembra avere un vincitore vero e proprio. Entrambe le reti se la sono giocata alla grande.

Mara Venier supera Barbara d’Urso con Domenica In: Rai 1 vince su Canale 5

Per l’intera stagione, Mara e Barbara se la sono giocata. Non c’è mai stata una vittoria clamorosa tra Domenica In e Domenica Live. Nonostante ciò, questa settimana la Venier ha superato la d’Urso. La causa di tutto ciò potrebbe anche dipendere dalla pausa che Canale 5 ha deciso di fare la scorsa settimana, quella subito dopo la finale del Festival di Sanremo 2019.