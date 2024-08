Ascolti TV 20/8, Ciao Darwin e Rai1: testa a testa senza sorprese

In questa calda estate che sta ormai giungendo al termine, ritroviamo con piacere la “vincita” delle repliche di Ciao Darwin e la sconfitta, purtroppo, di Rai 1 che propone Mater Crimes, lasciando gli ascolti solo all’11% si share. Forse un genere poco fortunato sulla rete pioniera?

Nella serata di ieri, martedì 20 agosto 2024, su Rai1 Master Crimes ha interessato 1.460.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.572.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Negramaro back home: Ora so restare intrattiene 665.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 My Spy incolla davanti al video 1.177.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 Filorosso Revolution segna 627.000 spettatori e il 4.2%, nella presentazione di 30 minuti, e 561.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Planet Earth III totalizza 477.000 spettatori (3.7%). Su La7 Il Maratoneta raggiunge 539.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 448.000 spettatori con il 3.3% (episodio in replica in seconda serata: 376.000 – 3.9%). Sul Nove Il Collezionista di Ossa raduna 407.000 spettatori (3.3%)

Ascolti preserale e access prime time

Nell’access prime time troviamo, di nuovo, la rivalsa di Rai1 rispetto alla prima serata, superando, come spesso accade, Paperissima Sprint. Quest’ultima si ferma 5 punti sotto al noto rotocalco della nostalgia esitva.

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.971.000 spettatori (19.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.268.000 spettatori pari al 14.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.155.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 696.000 spettatori (4.6%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 782.000 spettatori (5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 625.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 684.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.143.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 628.000 spettatori pari al 4.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 530.000 spettatori (3.4%).

Nel preserale ritroviamo vincente Pino Insegno che, nonostante le critiche sul suo stile di conduzione, riesce a tirare a se un buon numero di telespettatori:

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.950.000 spettatori pari al 20.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.906.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.378.000 spettatori (15.4%) mentre The Wall ha convinto 1.980.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles totalizza 370.000 spettatori con il 3.4% e S.W.A.T. conquista 489.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 309.000 spettatori (3%) e FBI: Most Wanted raccoglie 390.000 spettatori (3%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.992.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 668.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 467.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 114.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 279.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 299.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti del pomeriggio

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 932.000, 11%,; Estate in diretta nel segmento Start 935.000, 11,98%, nella presentazione 1.470.000, 19,10%, e nel programma 1.560.000, 19,80%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 351.000, 3,36%, 362.000, 3,92%. Su Rai 3 Il Provinciale 480.000, 5,61%, Di là dal fiume e tra gli alberi 449.000, 5,72%; Overland 573.000, 7,43%, Geo magazine 696.000, 8,58%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.993.000 telespettatori, share 17,60%, The Family 1.854.000, 18,37%; La promessa 1.466.000, 17,84%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.196.000, 15,49%, nella seconda 1.080.000, 13,78% e nei saluti 970.000, 12,12%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 443.000 telespettatori, 3,94%, mentre The Mentalist 298.000, 3,82%.