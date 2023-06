Ascolti tv: Blanca, Tim Summer Hits, Rex, Emigratis. Exploit e flop

La replica della penultima puntata di Blanca ha vinto nettamente la prima serata portandosi a casa il consenso di più di 2 milioni di telespettatori e uno share del 14.7%. Male invece per la prima serata di Canale 5 che, con la messa in onda del Sergente Rex, ha totalizzato a malapena l’11.4% di share. Exploit invece per il TIM Summer Hits che ha superato i 2 milioni di telespettatori e bene anche per Gialappa Show che è riuscito a rimanere sul 5% di share. Infine, un flop totale la puntata di Emigratis, che rispetto alla scorsa settimana, ha fatto registrare un netto calo di ascolti non riuscendo nemmeno ad aggiudicarsi il 4% di share.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 25 giugno 2023:

Rai Uno: Blanca ha appassionato 2.164.000 spettatori con il 14.7% di share;

Canale 5: Sergente Rex è stato visto da 1.547.000 spettatori (11.4%);

Rai Due: TIM Summer Hits è stato seguito da 2.001.000 spettatori (14.4%);

Italia Uno: Emigratis – La resa dei conti ha appassionato 440.000 spettatori (3.6%);

Rai Tre: Kilimangiaro – Il viaggio che verrà ha convinto 713.000 persone (5%);

Rete 4: Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco stato seguito da 509.000 spettatori (3.7%);

La 7: Una Giornata Particolare – L’omicidio di Giulio Cesare ha attirato 511.000 spettatori (3.5%);

Tv8: Gialappa show è stato visto da 721.000 telespettatori (5.1%);

Nove: Little Big Italy ha raggiunto 313.000 persone (2.5%).

Ascolti tv domenica 25 giugno 2023: preserale e access prime time

Canale 5: Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.210.000 persone (14.7% di share);

Rai Uno: Reazione a Catena ha ottenuto 1.749.000 telespettatori (16.6%) nella prima parte e 2.424.000 nella seconda (19.5%);

Canale 5: Caduta Libera ha raccolto 1.182.000 spettatori (11.7%) nella prima parte e 1.565.000 spettatori (12.9%) nella seconda;

La7: LA7 DOC – Putin ha raggiunto 176.000 telespettatori (1.5%);

Ascolti tv domenica 25 giugno 2023: il pomeriggio

Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato un netto di 1.509.000 utenti (13.6% di share);

Rai 2: Wild Italy ha avuto 406.000 utenti (3.4%);

Canale 5: Arca di Noè ha intrattenuto 2.360.000 spettatori (18.8%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.248.000 spettatori (18.9%);

Canale 5: Terra Amara ha registrato 2.501.000 spettatori (24%);

Canale 5: Grand Hotel – Intrighi e passioni ha ottenuto 1.020.000 spettatori (11.4%).

Ascolti tv domenica 25 giugno 2023: la mattina