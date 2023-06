Ascolti tv-Blanca, Papa buono e De Martino: chi ha vinto, top e flop

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda il 4 giugno 2023

Non brilla nessuno nella prima serata di domenica 4 giugno. Blanca, in replica su Rai Uno, vince intrattenendo 2.4 milioni di utenti (14,5 di share%). La festa del Napoli ha avuto 1.9 milioni di persone all’ascolto (12%): dato buono ma non da gran successo. La fiction Il Papa Buono su Canale Cinque ha raccolto 1.7 milioni di spettatori (11%), numeri tutt’altro che entusiasmanti. Al posto di Fazio, su Rai Tre , ecco Kilimangiaro – Il viaggio che verrà che ha ottenuto 879.000 telespettatori (5.2%). Trattasi di cifre lontanisimme rispetto a quelle di Che Tempo Che Fa.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 4 giugno 2023

Rai Uno, Blanca ha appassionato 2.396.000 spettatori con il 14.5% di share;

Canale 5, La fiction Il Papa buono è stata vista da 1.677.000 spettatori (11.2%);

Rai Due, Sarò con te – La festa del Napoli è stata seguita da 1.922.000 spettatori (11.9%);

Italia Uno, Emigratis – La resa dei conti ha appassionato 695.000 spettatori (4.3%);

Rai Tre, Kilimangiaro – Il viaggio che verrà ha convinto 879.000 persone (5.2%);

Rete 4, Il miglio verde è stato seguito da 744.000 spettatori (5.8%);

La 7, D – Day Il giorno più lungo ha attirato 463.000 spettatori (2.6%);

Tv8, Gialappa Show è stato visto da 863.000 telespettatori (5.1%);

Nove, Little Big Italy ha raggiunto 256.000 persone (1.7%).

Ascolti tv domenica 4 giugno 2023: preserale e access prime time

Affari tuoi ed Eredità leader di fascia, come al solito.

Rai Uno, Affari tuoi è stato seguito da 4.364.000 spettatori con il 24.2% di share;

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.453.000 persone (13.6%);

Rai Uno, L’Eredità Weekend ha ottenuto 2.285.000 telespettatori (19.8%) nella prima parte e 3.118.000 nella seconda (22.6%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 1.584.000 spettatori (14.3%) nella prima parte e 2.292.000 spettatori (17.1%) nella seconda;

Rete 4: Controcorrente ha registrato nella prima parte 644.000 spettatori (3.8%) e 633.000 nella seconda (3.5%);

La7: In onda ha raggiunto 838.000 telespettatori (4.7%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 504.000 telespettatori (2.9%).

Ascolti tv domenica 4 giugno 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.256.000 spettatori nella prima parte (17.7% di share), 1.944.000 spettatori nella seconda (16.7%) e 1.871.000 (18%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.583.000 spettatori (15.7%);

Canale 5 – Arca di Noè: 2.283.000 spettatori (17.2%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.249.000 spettatori (17.3%);

Terra Amara ha registrato 2.202.000 spettatori (17.9%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 1.625.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e 1.561.000 nella seconda (15.3%).

Ascolti tv domenica 4 giugno 2023: la mattina