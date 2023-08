Ascolti tv: Benedetta primavera e Show dei record, chi ha vinto

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 12 agosto 2023

Per la seconda settimana di seguito la serata è stata vinta da Lo show dei record di Gerry Scotti, in onda su Canale 5, che ha convinto 1.301.ooo utenti e si è portato a casa l’13.2% di share. Segue la replica di Benedetta Primavera: lo show condotto da Loretta Goggi con Luca e Paolo su Rai 1 ha incollato alla televisione più di un milione di spettatori con l’11.5% di share. Niente di particolare da segnalare invece sulle altre reti: i numeri sono rimasti ben al di sotto del milione di spettatori con dati sullo share non entusiasmanti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 12 agosto 2023: