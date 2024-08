Ascolti TV: Atletica in vetta su Rai2, Canale5 e Rai1 ancora spente

In onda su RAI2 dominano ancora le Olimpiadi seguite tantissimo grazie all’impegno, alla bravura e alla dedizione di Gianmarco Tamberi che, dopo le coliche renali avute nei giorni passati e i continui ricoveri ospedalieri, non molla e si fa trovare pronto sulla pista del salto in alto. Vediamo ora in dettaglio gli ascolti della giornata di ieri!

Nella serata di ieri, sabato 10 agosto 2024, su Rai1 Intrigo a Malta ha ottenuto un ascolto di 1.154.000 spettatori pari al 9.5%. Su Canale5 Lo Show dei Record ha intrattenuto 1.034.000 spettatori (10.1%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 Francia-Usa di Pallacanestro ha raccolto 1.672.000 spettatori (14%). All’interno – dalle 22:14 alle 22:23 – il Pugilato ha ottenuto 1.391.000 spettatori con l’11.6%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Modena ha radunato 1.128.000 spettatori pari al 9.2%. Su Rai3 Per qualche dollaro in più raggiunge 599.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 Se son rose... totalizza un a.m. di 566.000 spettatori (4.7%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 262.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla.000 spettatori (%). A seguire 4 Hotel segna 213.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di 304.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti prime time e preserale del 10 agosto

Per quanto riguarda l’access prime time troviamo:

Su Rai1 Techetechetè Extra segna 1.545.000 spettatori con l’11%. Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 1.647.000 spettatori con l’11.6%. Su Italia1 Coppa Italia Live incolla davanti al video 382.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Le Ragazze è la scelta di 417.000 spettatori con il 3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 409.000 spettatori (2.9%) nella prima parte e 506.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 434.000 spettatori pari al 3.1%.

Per il preserale invece:

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.311.000 spettatori pari al 12.6%, mentre Reazione a Catena ha registrato 1.772.000 spettatori pari al 14.5%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.130.000 spettatori (11.6%) mentre The Wall ha convinto 1.443.000 spettatori (12.3%). Su Rai2 – dalle 19:02 alle 21:06 – per le Olimpiadi di Parigi 2024 l‘Atletica Leggera sigla 4.623.000 spettatori con il 35.8%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Verona-Cesena ottiene 206.000 spettatori (1.8%).

Contro l’Atletica, già nel preserale, vediamo Reazione a Catena che cala al 14.5%.

Ascolti del pomeriggio di sabato 10 agosto

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.060.000, 9.03%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 719.000, 7.05%, quindi A Sua immagine nella prima parte 618.000, 6.70%, e nella seconda 729.000, 8.18%; il film tv Nemici del cuore 590.000, 6.72%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 (13:30-17:43) un netto di 1.972.000, 18.67%. Su Rai 3 Hudson & Rex 302.000, 2.85%; Geo 223.000, 2.21%; La Confessione 312.000, 3.41%; Presa Diretta nella presentazione 275.000, 3.26% e nel programma 360.000, 4.01%.

Le Olimpiadi si confermano ancora, durante tutto l’arco della giornata il programma più guardato della televisione lineare.