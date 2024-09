Ascolti tv: Affari Tuoi, Merlino, Maxima, Bonolis…batoste e successi

Ascolti tv prime time martedì 3 settembre 2024 – Le ammiraglie sempre in apnea: non bene su Rai1 la seconda e ultima puntata della miniserie Maxima che ha coinvolto 1.778.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin ha divertito 1.530.000 utenti con uno share del 14.2%. Terzo gradino del podio per Rai2 che con le Paralimpiadi 2024 ha avuto 873.000 spettatori (5.1%). Quindi su Italia1 il film Sherlock Holmes seguito da 769.000 utenti (5.4%). Su Rete4, l’esordio stagionale di È Sempre Cartabianca è stato tiepido: 727.000 spettatori (6.4%) Numeri simili per La7 che con In Onda Prima Serata ha informato 693.000 utenti (4.5%). Su Tv8 Power Hits Estate 2024 ha avuto 449.000 spettatori (3.2%). A chiudere Rai3, che con Filorosso – Revolution ha coinvolto 415.000 utenti (3.3%), e Nove, che con La preda perfetta ha totalizzato 356.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time e Preserale: Affari Tuoi cala ma regge alla grande

Affari Tuoi, con la nuova conduzione di Stefano De Martino, ha ottenuto 4.077.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale5 Paperissima Sprint staccatissimo, con 2.221.000 utenti pari al 12.5%. Rispetto alla prima puntata De Martino ha perso circa 400mila utenti. Un calo fisiologico dopo l’effetto novità. C’è però da rilevare un dato significativo: lo scorso anno Amadeus iniziò ad andare in onda il 10 settembre e per i primi 15 giorni non riuscì mai a sfondare il muro dei 4 milioni di utenti. Ce la fece domenica 23 settembre 2023. Dunque si comprende rapidamente che nelle prime due puntate De Martino ha fatto molto bene. Da capire se strada facendo riuscirà a mantenere fidelizzato il pubblico e a farlo crescere.

Passando al preserale, su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha avuto 1.997.000 spettatori (19.6%) mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.984.000 utenti (22.4%). Battuta ampiamente la concorrenza di Canale5 che con Gira La Ruota ha totalizzato 1.524.000 spettatori (16.6%) mentre con La Ruota della Fortuna ha radunato 2.297.000 spettatori (18.7%).

Ascolti tv 3 settembre 2024: Merlino sempre in apnea

Solita dinamica nel pomeriggio, con Canale 5 avanti fino all’inizio di Estate in Diretta. Su Rai 1 Che Dio ci aiuti ha avuto 1.148.000 utenti (10.9%) e 1.100.000 spettatori (12.4%). A seguire Estate in diretta che ha informato 1.472.000 spettatori (18%). Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.304.000 telespettatori (19.4%), Endless Love 2.182.000 utenti (20.5%), My Home My Destiny 1.882.000 spettatori (20.2%); La promessa 1.506.000 utenti (19.7%). Deludente Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino: nella prima parte 1.005.000 utenti (13.4%), nella seconda 1.004.000 persone (12.5%) e nei saluti 932.000 spettatori (10.8%). Persa nettamente la sfida con Estate in Diretta e numeri per nulla rosei.

Ascolti tv 3 settembre 2024: mattino

Unomattina Estate ha raggiunto 639.000 spettatori (16.2%). Ha fatto meglio Mattino Cinque News di Francesco Vecchi e Federica Panicucci, che si confermano una garanzia: 778.000 utenti (20.4%) nella prima parte e 592.000 spettatori (15.7%) nella seconda.