Ascolti tv: AAA cercasi genero e Scotti male, Terra amara vola

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 17 giugno 2023

Le ammiraglie non brillano in prima serata. AAA cercasi genero, film proposto da Rai1, ha convinto poco meno di 1.8 milioni di utenti (12.8% di share), la replica su Canale 5 de Lo show dei record ne ha intrattenuti quasi 1.6 milioni (14.5%). Bene I predatori dell’arca perduta su Italia 1, abbondantemente oltre la soglia del milione di spettatori. Male L’amica geniale in replica su Rai Tre, inchiodata al 3.9% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 17 giugno 2023:

Rai Uno, AAA genero cercasi ha appassionato 1.761.000 spettatori con il 12.8% di share;

Canale 5, Lo show dei record ha convinto 1.587.000 spettatori (14.5%);

Rai Due, Amore e morte a Venezia ha ottenuto 976.000 utenti (7.1%);

Italia Uno, I predatori dell’arca perduta ha interessato 1.137.000 spettatori (8.7%);

Rai Tre, L’amica geniale ha totalizzato 535.000 persone (3.9%);

Rete 4, Buona giornata è stato seguito da 711.000 spettatori (5.2%);

La 7, Eden, un pianeta da salvare ha convinto 396.000 spettatori (3.3%);

Tv 8, Radio Zeta Future Hits Live 2023 Roma ha totalizzato 418.000 spettatori (3%);

Nove, Il male vicino – L’omicidio di Chicca Loffredo ha raggiunto 256.000 persone (1.8%).

Ascolti tv sabato 17 giugno 2023: preserale e access prime time

L’Eredità chiude nettamente davanti a Caduta Libera. Techetechete batte Paperissima Sprint.

Rai Uno: Techetechete: 2.862.000 spettatori (20.2% di share);

Canale 5: Paperissima Sprint è stato seguito da 2.380.000 persone (16.7%);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a 1.056.000 telespettatori (7.5%);

Rete 4: Controcorrente ha ottenuto 737.000 spettatori nella prima parte del programma (5.4%) mentre nella seconda ne ha avuti 786.000 (5.5%);

La 7: In onda ha raggiunto 976.000 persone (6.9%);

Rai Tre: Il meglio di Generazione Bellezza ha interessato 492.000 spettatori (3.5%);

Rai Uno: L’Eredità Sfida dei 7 ha intrattenuto 2.042.000 spettatori (21.3%); L’Eredità – Gioco finale ha avuto 2.820.000 utenti (24.9%);

Canale 5: Caduta Libera ha raggiunto 1.330.000 spettatori (14.7%) e nella seconda parte ne ha raggiuntui 1.942.000 (17.7%).

Ascolti tv sabato 17 giugno 2023: il pomeriggio

Vola Terra Amara al 26.3% di share.