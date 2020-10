Torna a perdere il Grande Fratello Vip. Dopo il buon risultato dello scorso lunedì il reality show guidato da Alfonso Signorini ha registrato un nuovo calo. L’ottava puntata del programma ha totalizzato solo 2.754.000 telespettatori con il 16.53%. A vincere la serata degli ascolti tv di venerdì 9 ottobre 2020 è stato ancora una volta Carlo Conti. La quarta puntata di Tale e Quale Show – con la vittoria di Pago – ha appassionato 3.883.000 spettatori e il 18.86%. Nonostante questi ascolti non proprio entusiasmanti sembra che Mediaset abbia deciso di allungare il Grande Fratello Vip fino al prossimo febbraio. Secondo le ultime indiscrezioni i concorrenti passeranno tutte le festività natalizie nel bunker di Cinecittà ma si attendono anche nuovi ingressi. Tra questi quello di Paolo Brosio, guarito finalmente dal Coronavirus.

Ascolti tv: Alberto Matano continua a battere Barbara d’Urso

Quella dal 5 al 9 ottobre 2020 non è stata una settimana facile per Barbara d’Urso. Il suo Pomeriggio 5 è stato più volte battuto da La vita in diretta di Rai Uno. È successo pure venerdì 9 ottobre. L’infotaiment di Canale 5 non è andato oltre 1.411.000 (14.16%) nella prima parte e 1.561.000 (13.95%) nella seconda. La vita in diretta è stata invece seguita da 1.649.000 con il 15.37%. A quanto pare la conduzione in solitaria di Alberto Matano piace di più al pubblico rispetto a quella dello scorso anno in coppia con Lorella Cuccarini.

Ascolti tv: ancora boom Il Paradiso delle Signore

Venerdì 9 ottobre 2020 Il Paradiso delle Signore è stata la soap opera più vista in Italia in termini di share. Ben 18.23% per le vicende ambientate nei favolosi anni Sessanta. Subito dopo Beautiful con il 18.11% e poi Una Vita con il 16.71%. Fermo Il Segreto a 15.91%: la serie spagnola va in onda nello stesso orario de Il Paradiso delle Signore e continua ad essere battuta.

Ascolti tv: male Oggi è un altro giorno e Ogni Mattina

Continuano a non migliorare gli ascolti tv di Oggi è un altro giorno su Rai Uno e Ogni Mattina su Tv 8. Lo spazio giornalistico di Rai Uno con Serena Bortone oscilla tra il 9% e il 10% mentre la trasmissione di Adriana Volpe non raggiunge neppure un milione di telespettatori.