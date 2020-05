Ascolti tv 9 maggio 2020: Roberto Benigni sfida Bonolis, i risultati

Ascolti tv sabato 9 maggio 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata

Indovinate un po’ chi ha vinto la sfida agli ascolti tv di ieri sabato 9 maggio 2020? Esatto, proprio così: anche ieri ha vinto Ciao Darwin la sfida della prima serata. Come ripetiamo ormai da settimane, il programma di Paolo Bonolis sta dimostrando di non avere rivali nemmeno in replica. Il successo di Ciao Darwin può essere spiegato solo da Ciao Darwin stesso: qualcuno potrebbe pensare che la gente lo guarda in replica perché in questo periodo c’è bisogno di ridere, ma non è così. Ciao Darwin ha sempre vinto agli ascolti tv anche nella prima messa in onda e la sfida era difficile anche l’anno scorso. Nella scorsa primavera infatti Ciao Darwin sfidava La Corrida di Carlo Conti e vinceva. Si era ritrovato anche contro una semifinale di Ballando con le stelle, e aveva vinto ugualmente. Insomma, uno di quei successi che siamo certi Mediaset riporterà in onda non appena sarà possibile registrare nuove puntate. E con il pubblico in studio, ovviamente.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 9 maggio 2020, tutti i dati

Ma adesso passiamo agli ascolti tv del 9 maggio 2020, in cui Ciao Darwin appunto ha convinto più di Roberto Benigni. Tutti i dati:

Rai 1 – I Dieci Comandamenti: 3.466.000 di spettatori e il 14.2% di share;

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre Desolate: 4.992.000 di spettatori e il 22.2% di share;

Rai 2 – Petrolio Antivirus: 1.067.000 di spettatori e il 4.3% di share;

Rai 3 – Liberi Tutti: 1.119.000 di spettatori e il 4.3% di share;

Rete 4 – Stasera Italia: 811.000 spettatori e il 3.1% di share;

Italia 1 – Richard- Missione Africa: 1.216.000 di spettatori e il 4.6% di share;

La7 – La Caccia: 630.000 spettatori e il 2.6% di share;

TV8 – 007 – Mai dire Mai: 446.000 spettatori e l’1.8% di share;

Nove – Broken City: 571.000 spettatori e il 2.3% di share.

Ascolti tv 9 maggio 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale