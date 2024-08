Ascolti Tv 9/8: le Olimpiadi dominano, crollo Canale 5. Tutti i dati

Le Olimpiadi dominano ancora una volta gli ascolti televisivi. Nella giornata di venerdì 9 agosto, i telespettatori hanno seguito con passione una delle ultime giornate di questi Giochi Olimpici 2024, dove gli atleti italiano hanno portato a casa ben 6 medaglie. Inoltre, la pugile algerina Imane Khalif, dopo tante polemiche, ha finalmente conquistato il tanto ambito oro. Per quanto riguarda il prime time, su Rai 1 le Olimpiadi Parigi 2024 – Atletica Leggera sono state seguite da 3.752.000 telespettatori (25,69%); seguite poi dal Pugilato con un netto di 1.602.000 utenti (13,78%).

Testa a testa, invece, tra Rai 1 e Canale 5. La ragazza di Stillwater (Canale 5) ha ottenuto 1.376.000 telespettatori (11,51%), mentre su Rai 1 Modalità aereo ha registrato 1.233.000 utenti (9,89%). Male gli altri programmi trasmessi in prime time: Lo squalo (Rete 4) ha coinvolto 556.000 spettatori (4,92%); su Italia 1 il match di Coppa Italia Monza – SudTirol è stato visto da 399.000 telespettatori (3,13%); L’ombra di Caravaggio (Rai 3) ha raggiunto 336.000 telespettatori (2,65%); su La7 Mine vaganti ha ottenuto 372.000 spettatori (2,90%). Infine, sul Nove Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30 ha intrattenuto 261.000 telespettatori (1,80%) e I delitti del BarLume – Indovina chi? su Tv8 ha divertito 245.000 utenti (1,94%).

Ascolti tv venerdì 9 agosto 2024: preserale e access prime time

Come nel prime time, anche nell’access prime time di venerdì 9 agosto, Rai 1 e Canale 5 si sono sfidati in un testa a testa. Paperissima Sprint (Canale 5) è stato seguito da 1.841.000 utenti (12,17%), mentre Techetechetè (Rai 1) ha ottenuto 1.928.000 spettatori (12,75%). Da segnalare Un posto al sole su Rai 3 che ha registrato un buon risultato con 1.186.000 telespettatori e il 7,78% di share.

Da due settimane a questa parte, invece, i quiz del preserale risentono dei Giochi Olimpici 2024. Reazione a Catena (Rai 1) ha infatti ottenuto 1.653.000 telespettatori (16,14%) nella prima parte e 2.325.000 utenti (19,07%) nella seconda. Su Canale 5 The Wall ha registrato nella prima parte 1.061.000 telespettatori (10,88%) e nel gioco 1.618.000 utenti (13,96%). Trionfo quindi per Rai 2 con le Olimpiadi Parigi 2024 – Ciclismo su pista F che ha ottenuto 1.987.000 spettatori (19,88%) e il Sollevamento Pesi che ha registrato 2.335.000 utenti (22,59%).

Ascolti tv venerdì 9 agosto 2024: il pomeriggio

Calo importante per le soap opera di Canale 5: Beautiful ha intrattenuto 1.750.000 telespettatori (14,72%); Endless Love ha appassionato 1.743.000 utenti con il 15,62% di share; The Family ha ottenuto 1.523.000 telespettatori (17,42%); La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.361.000 spettatori (14,45%). D’altro canto, Un passo dal cielo (Rai 1) è stato seguito da 993.000 utenti (9,42%). Boom per la la Ginnastica Ritmica – All Around individuale delle Olimpiadi di Parigi 2024 ( Rai 2) con 2.055.000 spettatori e il 20,93% di share.

Altra vittoria per Estate in Diretta (Rai Uno) contro Canale 5 con 851.000 spettatori (9,32%) nella presentazione e 1.233.000 spettatori (13,55%). Pomeriggio Cinque News (Canale 5), invece, ha ottenuto 1.062.000 spettatori (11,54%) nella prima parte e 948.000 utenti (10,48%) nella seconda.