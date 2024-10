Ascolti Tv 9/10: Gerry Scotti pigliatutto, Ruota e Io Canto top. I dati

La giornata di ieri 9 Ottobre porta il nome di Gerry Scotti. Il conduttore ha vinto gli ascolti sia nel preserale che nella prima serata. La Ruota Della Fortuna ha ufficialmente scavalcato Reazione A Catena e il ritorno dei talenti di Io Canto Generation hanno sbaragliato la concorrenza.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Mercoledì 9 Ottobre:

Rai 1 propone la commedia in costume Il Principe di Roma con Marco Giallini, scelta da 1.994.000 spettatori (11.4%). Canale5 riparte con Io Canto Generation e ottiene 2.458.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 le vicende di The Good Doctor appassionano 762.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 la serie FBI: Most Wanted tiene incollati allo schermo 845.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? interessa 1.612.000 spettatori (10.3%). Su Rete4 l’approfondimento di Fuori dal Coro è la scelta di 784.000 spettatori (5.9%). Su La7 riparte Una Giornata Particolare con uno speciale sul nazifascimo e raggiunge 1.199.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Alessandro Borghese con 4 Ristoranti si ferma a 533.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio, e 387.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio in replica. Sul Nove Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana raduna appena 276.000 spettatori (1.7%).

Ascolti Tv 9 Ottobre: access prime time

Come vi abbiamo annunciato, Gerry Scotti ha fatto il bis ieri di vittorie. La Ruota della Fortuna ha ufficialmente superato in ascolti Reazione A Catena, diventando la scelta degli italiani nel preserale. Non c’è paragone invece tra Affari Tuoi e Striscia La Notizia.

Reazione a Catena ha intrattenuto 3.507.000 spettatori (21.4%) e dopo la breve parentesi di Cinque Minuti, 4.377.000 spettatori (22.1%), segue Affari Tuoi totalizzando ben 5.299.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna è la vincitrice, con 3.351.000 spettatori (22%), a seguire Striscia la Notizia si ferma a 2.751.000 spettatori (13.3%). Amadeus sul NOVE continua a essere un disastro su tutta la linea, Chissà Chi è è visto da solo 634.000 spettatori (3.1%).

Ascolti Tv 9 Ottobre: il pomeriggio

Su Rai1 La Volta Buona tiene compagnia a 1.383.000 spettatori (12%) nella prima parte a 1.319.000 spettatori (13.7%) nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore con 1.465.000 spettatori (18.2%). La Vita in Diretta fa il botto, 1.940.000 spettatori (22.8%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.182.000 spettatori (18.4%), Endless Love tiene incollati allo schermo 2.256.000 spettatori (19.7%). Uomini e Donne svetta in cima alla classifica con 2.436.000 spettatori con il (25.4%). Amici raggiunge i 1.531.000 spettatori (19.2%). My Home My Destiny è la scelta di 1.370.000 spettatori (17.5%).Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque interessa a 1.298.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 1.321.000 spettatori (14.6%) nella seconda parte. Su Rai2 Ore 14 ottiene 879.000 spettatori con l’8.1% e a seguire BellaMa’ fa 511.000 spettatori (6.2%).

Ascolti Tv 9 Ottobre: la mattina

Rai 1 con Unomattina dà il buongiorno a 745.000 spettatori (16.9%). A seguire Storie Italiane tiene compagnia a a 842.000 spettatori (20.1%) nella prima parte e 822.000 spettatori (16.8%). Antonellina Clerici a E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.677.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 I Fatti Vostri ottiene 479.000 spettatori (8.3%) nella prima parte e 798.000 spettatori (8.2%) nella seconda. Su Canale 5, fa il botto Mattino Cinque News, toccando i 973.000 spettatori (22%( nella prima parte e 844.000 spettatori (20.6%) nella seconda parte. A seguire Forum intrattiene 1.335.000 spettatori (19.1%).