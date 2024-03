Ascolti tv 9/03/24: Conti vs De Filippi. Chi ha perso la sfida

Ad aggiudicarsi la prima serata di sabato 9 marzo 2024 è stata nuovamente Maria De Filippi che, con C’è Posta per Te in da su Canale 5, ha totalizzato più di 4,5 milioni di spettatori e uno share del 29.9%. Al secondo posto staziona Rischiatutto 70, condotto da Carlo Conti su Rai Uno. Il conduttore toscano si è portato a casa un ottimo risultato, anche se in leggera discesa rispetto alla scorsa settimana: più di 3 milioni di spettatori e uno share del 18.6%, ma tanto non è bastato per spodestare la De Filippi dal primo posto. Bene anche per la Formula 1 che sfonda il muro del milione di utenti e si aggiudica il 5.8% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 9 marzo 2024:

Rai Uno: Rischiatutto 70 ha raccolto 3.083.000 spettatori (18.6% di share);

Canale 5: C’è posta per te ha totalizzato 4.587.000 spettatori (29.9%);

Rai Due: Le indagini di Sister Boniface ha intrattenuto 591.000 spettatori (3.2%);

Rai Tre: Il provinciale ha raccolto 368.000 spettatori (2%);

Italia 1: Minions ha fatto compagnia a 753.000 spettatori (4%);

Rete 4: Altrimenti di arrabbiamo ha ottenuto 795.000 spettatori (4.5%);

La7: In altre parole ha registrato 995.000 spettatori (5.3%);

Tv8: F1 – GP Arabia Saudita ha convinto 1.099.000 spettatori (5.8%);

Nove: Accordi & Disaccordi ha interessato 409.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv sabato 9 marzo 2024: preserale e access prime time

Canale 5: Striscia la notizia ha tenuto compagnia a 3.088.000 spettatori (16% di share);

Rai Uno: Affari Tuoi ha totalizzato 5.458.000 utenti (28.1%);

Rai Tre: Blob ha interessato 875.000 spettatori (4.8%);

Rai Tre: Che sarà… ha registrato 663.000 utenti (3.5%);

Italia Uno: N.C.I.S ha intrattenuto 1.233.000 utenti (6.5%);

Rai Uno: L’eredità ha incollato allo schermo 2.875.000 utenti nella prima parte (19.9%) e 4.060.000 (24.8%) nella seconda;

Canale 5: Avanti un altro! Story ha intrattenuto 2.330.000 spettatori nella prima parte (16.7%) e 2.899.000 spettatori nella seconda (18.1%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 653.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 575.000 spettatori (3%) nella seconda;

Nove: Fratelli di Crozza ha raccolto 505.000 utenti (2.7%).

Ascolti tv sabato 9 marzo 2024: il pomeriggio

Rai Uno: Linea Bianca ha collezionato 1.988.000 utenti (13.8% di share);

Rai Uno: Passaggio a Nord Ovest ha raccolto 1.347.000 utenti (10.6%);

Rai Uno: A Sua Immagine ha conquistato l’attenzione di 1.007.000 telespettatori (8.5%) nella prima parte e 931.000 nella seconda (8.3%);

Rai Uno: ItaliaSi! Ha incollato allo schermo 1.524.000 utenti (13%);

Canale 5: Beautiful ha totalizzato 2.838.000 utenti (19.3%);

Canale 5: Terra Amara è stato seguito da 2.858.000 telespettatori (22.9%);

Canale 5: Verissimo ha interessato 2.297.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 2.132.000 (17.6%) nella seconda.

Ascolti tv sabato 9 marzo 2024: il mattino