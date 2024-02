Ascolti tv 9/02: Sanremo assoluto trionfo, cala Terra Amara

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 ha registrato un boom di ascolti. Strepitosa la conduzione di Amadeus affiancato da Lorella Cuccarini, che con le sue hit e i suoi look vintage, ci ha fatto fare un meraviglioso tuffo nel passato. La puntata di venerdì 9 febbraio ha conquistato 11.893.000 spettatori pari al 67.8% di share. Calano, invece, gli ascolti di Terra Amara. La soap opera turca, in onda in concomitanza con il Festival, ha registrato 2.165.000 spettatori con uno share del 9.1%. Non rilevanti gli ascolti degli altri programmi.

Di seguito, troverete tutti i dati relativi agli ascolti della serata di ieri, venerdì 9 febbraio:

Rai Uno: la quarta serata del 74° Festival di Sanremo trionfa con 11.893.000 spettatori (67.8% di share);

Rai 3: La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler totalizza 523.000 spettatori (2.3%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.165.000 spettatori (9.1%);

La7: Vajont – La diga del disonore raggiunge 528.000 spettatori (2.2%);

Boom di ascolti per Sanremo venerdì 9 febbraio: share alle stelle

Gli ascolti della quarta puntata del Festival di Sanremo hanno rivelato nuovamente un grande interesse da parte del pubblico da casa. Erano 11.893.000 gli spettatori incollati allo schermo con uno share del 67.8%. La serata cover e duetti faceva parlare di sé già prima della messa in onda. Curioso e profondo l’interesse per l’esibizione di Angelina con il brando “La rondine” del papà Pino Mango. E la realtà ha superato di gran lunga le aspettative. Nonostante Geolier, si sia aggiudicato la vittoria, Angelina ha conquistato il secondo posto. Un’emozione unica quella che ci ha regalato la cantante: brividi, ricordi, un omaggio incredibile.

Ma anche la conduzione di Lorella Cuccarini ha regalato una marcia in più alla serata. L’artista poliedrica è entrata in scena sulle note di alcuni dei suoi brani più famosi, prediligendo lo show alla classica discesa di scale. I look che ha indossato sono stati un omaggio ai grandi nomi della moda italiana. Un tuffo nel passato, in linea con la serata cover, con i brani senza tempo che appartengono alla storia della musica.

Ospiti della serata: il cast di Mameli, il Dj Gigi D’Agostino, Arisa, Elena Sofia Ricci, Buy e i Jalisse ma si è trattato di una serata già ricca per le esibizioni in gara. Sarebbe stata a prescindere imperdibile per il pubblico.

Non è riuscita a reggere il confronto Terra Amara i cui ascolti sono calati rispetto alle sere precedenti. Era ovvio data l’importanza della quarta puntata della kermesse canora.

Ascolti tv 9 febbraio: access prime time

Anche in una fascia oraria diversa a dominare sono sempre gli ascolti di Rai 1 e Canale 5. Nello specifico:

Rai 1: Prima Festival ha conquistato 8.738.000 spettatori (38.83%);

Rai 3: Il Cavallo e la Torre è stato visto da 1.132.000 spettatori (4.9%)

Canale 5: Striscia la Notizia ha conquistato 2.636.000 spettatori (10.7%);

La7: Otto e Mezzo ha interessato 1.154.000 spettatori (4.7%).

Ascolti tv nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio

Nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio, Rai 1 e Canale 5 sono stati i canali più seguiti. Di seguito, i dati:

Rai 1: La Volta Buona ha raccolto 2.145.000 spettatori con il 16.81% nella presentazione e 2.032.000 spettatori con il 19.05%.

Canale5: Terra Amara ha raggiunto 2.879.000 spettatori pari al 22.4%.

Canale 5: Amici ha raccolto 1.588.000 spettatori (16.7%)

Ascolti tv della mattina di venerdì 9 febbraio

Al mattino, il pubblico di Sanremo vuole vivere ancora la gioia del Festival di Sanremo, ormai in dirittura d’arrivo. Anche Canale 5 riesce ad intrattenere i suoi telespettatori. Lo riconfermano i dati:

Rai 1: Uno Mattina ha conquistato 1.346.000 spettatori con il 26.29% e Storie Italiane – Speciale Sanremo ha convinto 1.335.000 spettatori con il 28.06% nella prima parte dalle 9:51 alle 10:41 e 1.278.000 spettatori con il 26.79% nella seconda parte dalle 10:42 alle 10:55.

Canale 5: Mattino Cinque News ha attratto 881.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte e 838.000 spettatori con il 17.6% nella seconda parte (I Saluti a 803.000 e il 17.1%).

Oggi l’attesa è tanta per l’ultima e imperdibile puntata del Festival di Sanremo. Non si parla d’altro. Quale sarà l’artista in gara a trionfare? Non ci resta che scoprirlo stasera su Rai 1.