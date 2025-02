Ascolti tv 9/02: Prima Festival funziona, Affari Tuoi vola. Tutti i dati

Seconda domenica di febbraio per la televisione italiana, ma come sono andati gli ascolti? Su Rai 1 Mina Settembre 3 con Serena Rossi ha interessato 4.304.000 spettatori, per uno share totale del 24.3% (primo episodio 22.8%, il secondo 26.3%). Su Canale 5 Tradimento ha ottenuto un buon risultato, ma certamente minore alla fiction Rai: 2.061.000 spettatori connessi e uno share pari al 12.5 %. Peggio Italia 1, dove Le Iene hanno tenuti davanti al piccolo schermo 1.536.000 utenti con il 9.3 %. Numeri non altissimi anche per Report che raggiunge l’8.2 %. Infine sul Nove Che Tempo Che Fa ha raccolto 1.483.000 spettatori con il 7.2% nella presentazione, arrivando al 9.1 % nella prima parte (dalle 21:15 alle 22:25), e scendendo al 7.4 % nella seconda parte, chiamata Il Tavolo (dalle 22:25 alle 0:52). Si chiude con L’Importante è Finire, che ha raggiunto il 6.4 % per un totale di 302.000 utenti connessi.

Ma vediamo più nel dettaglio le altre fasce della giornata e capiamo insieme chi ha vinto e chi ha, metaforicamente, ha perso in questa domenica di febbraio 2025.

Access Prime Time e preserale: Prima Festival al top, ma anche De Martino si conferma il re

L’aria di Sanremo era già palpabile: su Rai, infatti, Prima Festival ha raggiunto il 23.5% con 4.811.000 spettatori connessi. Continua il trionfo di Stefano De Martino con Affari Tuoi, che anche domenica 9 febbraio 2025 ha conquistato il pubblico: 6.102.000 utenti davanti allo schermo e uno share pari al 29.2 %. Anche Marco Liorni è andato benissimo: L’Eredità – La Sfida dei 7 è arrivata al 21.7 % (ascolto medio di 3.386.000 spettatori ), mentre L’Eredità al 24.5 % (4.526.000 spettatori). Il mondo dei quiz piace molto al pubblico: anche Avanti un Altro di Paolo Bonolis ha conquistato bei numeri, anche se minori rispetto ai competitors. Nella serata di domenica 9 febbraio il game show di Canale 5 ha raccolto 3.515.000 spettatori e ha raggiunto il 19.6 % di share.

Gli altri ascolti tv: L’Arca di Noé, Domenica In, Verissimo, Amici

Il pomeriggio di domenica è sempre ricchissimo di contenuti e anche questa volta gli ascolti parlano chiaro. Su Rai 1, ad esempio, Mara Venier con Domenica In è andata piuttosto bene. Il talk ha collezionato 2.522.000 spettatori raggiungendo il 19.2 % di share nella prima parte, mentre per la seconda parte si parla di 18.7 % e 2.253.000 utenti. Infine, la terza parte, chiamata I Saluti di Mara, ha coinvolto 2.288.000 spettatori, con uno share pari al 18.8 %.

Grandi ascolti anche per L’Arca di Noè, che su Canale 5 ha coinvolto 2.930.000 utenti e ha toccato quasi il 20 % di share (19.9 %). A seguire una certezza della domenica pomeriggio: Amici di Maria De Filippi. Il talent show è stato seguito da 3.237.000 persone, arrivando al 24.4 %.

Silvia Toffanin e il suo Verissimo, invece, ha raggiunto il 19.9 % nella prima parte (2.356.000 spettatori), il 20.1 % nella seconda (2.554.000 spettatori) e il 18.3 % (2.570.000 spettatori) nella terza e ultima parte, chiamata Giri di Valzer.

Tra i numeri più bassi il Nove con Little Big Italy, che ha conquistato 431.000 utenti e un 2.9 % di share, ma anche La7 con Una Giornata Particolare, che ha raggiunto il 3.6 %. I film a tema Natale, invece, hanno toccato rispettivamente il 2.2 % per Il Dono del Natale e il 2.1 % per Un Natale sotto Copertura.

E il Super Bowl? Su Italia 1 il grande evento ha interessato 469.000 utenti e ha raggiunto il 10.3 % di share.