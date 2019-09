Ascolti Tv 8 settembre 2019: partita Italia-Finlandia domina

Partita Italia-Finlandia: gli ascolti di domenica 8 settembre

Grande attesa per gli ascolti di domenica 8 settembre 2019. Ieri è scesa in campo la nazionale di calcio, che ha permesso a Rai 1 di ottenere un ottimo risultato in termini di share: la partita Italia-Finlandia ha tenuto incollati al piccolo schermo 6.759.000 spettatori, pari al 31.4% di share. Mediaset si è difesa come ha potuto: Rosamude Pilcher – Segreti tra amici (in onda su Canale 5) ha raggiunto l’8.8% di share (1.812.000 telespettatori) mentre su Italia 1 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha portato a casa il 7.5% di share (1.510.000 telespettatori); su Rete 4 Una serata Bella – Nel blu dipinto di blu ha raccolto davanti al video 651.000 spettatori, raggiungendo il 3.9% di share.

Reazione a Catena contro Caduta Libera: chi ha vinto ieri 8 settembre la gara agli ascolti?

Nell’Acess Prime Time, ha ottenuto il 10.4% di share Paperissima Sprint; su Rai 2 i Campionati Europei Femminili di Pallavolo (che ha visto sfidarsi la Serbia contro la Turchia) ha raggiunto il 4.5% (747.000 spettatori). Un’altra vittoria per Reazione a catena nel Preserale: si sono interessati al quiz 3.517.000 telespettatori, con uno share pari al 21.4%; bene la trasmissione di Gerry Scotti Caduta Libera, che ha avuto un seguito di 2.560.000 telespettatori, raggiungendo il 15.8% di share. Tempesta d’amore – in onda su Rete 4 – ha ottenuto il 4.1% di share.

La messa del Papa seguita da un milione di telespettatori: grande successo per A Sua Immagine

Un milione di telespettatori per la messa del Papa trasmessa su Rai 1: ieri A Sua Immagine ha raggiunto precisamente il 15.4% di share (1.170.000 spettatori). Buon risultato per Che Dio ci aiuti (media di share del 9%) e Forum (7.6). Il telegiornale più visto è stato quello di Rai 1 delle ore 20.00: 4.641.000 telespettatori e 24.2% di share.