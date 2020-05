Ascolti tv 8 maggio 2020: David di Donatello e saga di Twilight, chi ha vinto

Ascolti tv venerdì 8 maggio 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata: la saga di Twilight meglio dei David di Donatello

Cosa è successo nella sfida degli ascolti tv di venerdì 8 maggio 2020? Una sfida con un finale decisamente inaspettato forse per qualcuno, perché i David di Donatello sono stati battuti non da una rete Mediaset, ma da ben due. L’edizione 2020 dei premi David, che sono stati consegnati in videochiamata quest’anno, è stata seguita da 2.040.000 di spettatori, con l’8.4% di share. Hanno fatto meglio sia Scherzi a parte, con puntate di anni fa in replica, ma soprattutto l’ultima parte della saga di Twilight. Breaking Dawn – Parte 2 infatti ha catturato l’attenzione di 2.437.000 di spettatori, pari al 9.5% di share. E come vedrete in tutti gli ascolti tv di ieri, è stato il programma più visto della serata. Da segnalare anche Uomini e Donne, che tornando alla sua formula classica è risalito negli ascolti tv.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 8 maggio 2020, tutti i dati

Rai 1 – David di Donatello 2020: 2.040.000 di spettatori e all’8.4% di share;

Canale 5 – Scherzi a parte: 2.148.000 di spettatori e il 9.3% di share;

Italia 1 – The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2: 2.437.000 di spettatori e il 9.5% di share;

Rai 2 – NCIS: 2.054.000 di spettatori e il 7.2% di share; The Rookie: 1.915.000 di spettatori e il 7.5% di share; di spettatori e il % di

share;

Rai 3 – La Ruota delle Meraviglie: 1.429.000 di spettatori e il 5.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.748.000 di spettatori e l’8.6% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.553.000 di spettatori e il 7.5% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent – Best Of: 830.000 spettatori e il 3.2% di share;

Nove – Fratelli do Crozza – Il Meglio di quando si stava Meglio: 626.000 spettatori e il 2.3% di share.

Ascolti tv 8 maggio 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale