Ascolti tv 8 gennaio: parte bene il Grande Fratello Vip ma vince Heidi

Ascolti tv ieri mercoledì 8 gennaio 2020: i dati della prima puntata del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è ufficialmente tornato! La prima puntata della quarta edizione del reality show, andata in onda su Canale 5 mercoledì 8 gennaio, è stata seguita da 3.404.000 telespettatori con il 20.16%. Un buon esordio anche se non si discosta molto dai dati della terza edizione, l’ultima condotta da Ilary Blasi e andata in onda nel 2018. La serata degli ascolti tv è stata però vinta da Rai Uno e dal film Heidi, che ha appassionato 4.437.000 spettatori con il 19.74%. Il dato più basso in share è dovuto all’orario: la pellicola che raccontava la storia di Heidi è finita molto prima rispetto al GF Vip. Che ora tornerà in onda venerdì 10 gennaio e dovrà scontrarsi con una novità molto attesa in casa Rai: Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Mercoledì sera si difende bene Chi l’ha visto su Rai Tre

Nella serata di mercoledì 8 gennaio si è difeso bene Chi l’ha visto: la trasmissione di Federica Sciarelli ha ormai il suo zoccolo duro di affezionati e ieri sera è stato seguito da 1.749.000 persone con il 7.96% di share. Le repliche della prima stagione de L’amica geniale su Rai 2 hanno invece totalizzato 1.328.000 spettatori con il 5.81%.

Ancora boom per il Trono Over di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il pomeriggio, continua il successo del Trono Over di Uomini e Donne. La puntata di ieri ha raggiunto il 22% di share. Boom anche per L’Eredità, che ha ottenuto il 26%, mentre cresce sempre più Vieni da me di Caterina Balivo.