Ascolti Tv 8/9: Mannoia, Rosa della vendetta, Affari Tuoi. Che tonfi!

Una prima serata difficile quella di domenica, 8 settembre 2024. Flop su Rai 1 per il concerto evento di Fiorella Mannoia “Semplicemente Fiorella“, che ha ottenuto 2.488.000 telespettatori con uno share del 17,73%. Molto male anche Canale 5 con “La rosa della vendetta”, che ha coinvolto 1.798.000 telespettatori con uno share del 11,61%. Non spicca la Cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Parigi 2024 (Rai 2) con 512.000 utenti e il 2,92% di share.

Dopodiché, non ci sono stati dati rilevanti da segnalare nel resto dei programmi trasmessi in prime time. Su La 7 Eden – Un pianeta da salvare hanno coinvolto 268.000 telespettatori (1,96%); Motel Forest (Italia Uno) è stato visto da 433.000 spettatori (2,84%); Zona Bianca (Rete 4) ha coinvolto 597.000 spettatori (4,80%); PresaDiretta (Rai 3) ha raggiunto 839.000 telespettatori (4,88%); Italia’s Got Talent (Tv8) con 402.000 utenti (2,52%); su Nove Little Big Italy ha raggiunto 327.000 telespettatori (1,95%).

Ascolti tv domenica 8 settembre 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi (Rai 1) crolla contro la finale degli US Open, che ha visto la vittoria dell’italiano Jannik Sinner, facendo volare il tennis al 10,2% di share. Per la prima volta nella settimana di debutto di Stefano De Martino, il quiz show è finito sotto il 20% di share ottenendo 3.680.000 (19,82%). Rimane di nuovo dietro Paperissima Sprint (Canale 5) con 2.563.000 spettatori e il 13,77% di share. Da segnalare anche NCIS su Italia 1 che ha ottenuto 1.056.000 telespettatori (5,77%).

Grande scalata de La Ruota della Fortuna, che si avvicina sempre di più a Reazione a Catena. Il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1 ha registrato 1.884.000 telespettatori (15,75%) nella prima parte e 2.759.000 utenti (19,64%) nella seconda. Il quiz di Gerry Scotti (Canale 5), invece, ha coinvolto 1.657.000 telespettatori (14,76%) nella prima parte e nel gioco 2.325.000 utenti (17,19%).

Ascolti tv domenica 8 settembre 2024: il pomeriggio

Molto bene la prima puntata domenicale di Verissimo con Silvia Toffanin (Canale Cinque), che ha registrato 1.840.000 con il 17,78% di share. Canale 5 rimane stabile anche con Beautiful che ha coinvolto 1.989.000 telespettatori (15,42%) e Endless Love che è volato con 2.107.000 utenti e il 18,82% di share. L’ultimo appuntamento con Il meglio di Domenica In (Rai 1), invece, ha intrattenuto 1.236.000 utenti con il 10,43% di share. Da segnalare Techetechetè Top Ten Speciale (Rai 1) che ha conquistato ben 1.271.000 telespettatori con i 12,11% di share.