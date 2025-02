Ascolti Tv 8/2: C’è Posta Per Te trionfa, Ora o Mai Più flop. I dati

La prima serata di ieri sabato 8 Febbraio ha visto il trionfo totale di Maria De Filippi. Le emozionanti storie di C’è Posta Per Te toccano i 4 milioni di spettatori con il 32% di share. Ora O Mai Più su Rai Uno non riesce a decollare e convincere il pubblico. La quinta puntata è stata vinta dal cantautore Pierdavide Carone, uscito da Amici, seguito a ruota da Valerio Scanu.

Tutti i dati relativi alla prima serata

Su Rai1 la quinta puntata di Ora o Mai Più è la scelta di 2.084.000 spettatori (16%). Su Canale5 trionfa C’è Posta per Te con ben 4.632.000 spettatori (32%). Su Rai2 Elsbeth interessa 673.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto ha divertito 850.000 spettatori (4.8%). Su Rai3le inchieste di Petrolio crollano a 507.000 spettatori (2.9%). Su Rete4, per la serata dedicata a Terrence Hill e Bud Spencer …altrimenti ci arrabbiamo! Ha tenuto incollati al video 889.000 spettatori (5.3%). Su La7 In Altre Parole ottiene 1.030.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva appena a 322.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi totalizza 445.000 spettatori (2.8%).

Ascolti Tv 8/2: Access Prime Time

Ieri sera ha debuttato la prima puntata del PrimaFestival, l’appuntamento fisso che racconta retroscena e anticipazioni del Festival Di Sanremo, condotto da Gabriele Corsi, Mariasole Pollio e Bianca Guaccero.

Su Rai 1 L’Eredità ha fatto compagnia a 4.134.000 spettatori pari al 25.2%. Dopo il telegiornale, PrimaFestival debutta con 4.723.000 spettatori (25.6%), a seguire Affari Tuoi appassiona 5.621.000 spettatori (29.7%). Su Canale5 Avanti un Altro ha divertito 2.891.000 spettatori (19%) nella prima parte e 3.239.000 spettatori (19.2%) nella seconda parte. Dopo il TG5, Striscia la Notizia totalizza 3.116.000 spettatori con il 16.5%.

Ascolti Tv 8/2: Il Pomeriggio

Su Rai1 l’appuntamento con Le Stagioni dell’Amore è seguito da 1.367.000 spettatori (9.9%). A Sua Immagine fa compagnia a 1.069.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 1.048.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte. Dopo lo speciale del TG1, Sabato in Diretta informa e intrattiene 1.191.000 spettatori (9.9%) nella prima parte e 1.566.000 spettatori (12.4%) nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful totalizza 2.344.000 spettatori (17%) e Tradimento tiene incollati alla poltrona 2.117.000 spettatori (17.9%). Le storie e le interviste di Verissimo emozionano 2.181.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 2.232.000 spettatori (17.9%) nella seconda.

Ascolti Tv 8/2: La mattina

Su Rai 1 Unomattina in Famiglia dà la sveglia a 1.295.000 spettatori (22.4%) nella prima parte e 1.160.000 spettatori (21%) nella seconda parte. A seguire Buongiorno Benessere informa 1.155.000 spettatori (19.5%). Linea Bianca tiene compagnia a 1.185.000 spettatori (16.6%) e a seguire le bellezze d’Italia con Linea Verde Strade d’Italia portano in viaggio 1.685.000 spettatori (18.3%) e Linea Verde Italia intrattiene 2.533.000 spettatori (19.7%). Su Canale 5, la mattina inizia con X-Style visto da 568.000 spettatori (9.7%), mentre i documentari Paradisi Selvaggi interessano 399.000 spettatori (7.2%) e Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo 440.000 spettatori (7.6%). A seguire Forum totalizza 1.238.000 spettatori pari al 14.1%.