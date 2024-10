Ascolti Tv 8/10: Nato Il 6 Ottobre, Temptation, The Floor, top e flop

Nella prima serata di ieri, martedì 8 ottobre, i telespettatori hanno avuto la possibilità di scegliere tra serie tv, film, game show, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda il docufilm di Pupi Avati Nato Il Sei Ottobre che ricostruisce e celebra i cento anni della radio italiana. Questo è stato seguito da 2.093.000 spettatori pari al 11.2% di share. Nulla ha potuto quindi contro Canale 5 che ha proposto un nuovo appuntamento con Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia in cui i protagonisti viaggiano nei loro sentimenti. Come l’edizione estiva, anche questa si conferma abbastanza seguita dal pubblico. La puntata di ieri è stata vista da 3.381.000 spettatori con uno share del 23.9%.

Su Rai 2 è andato invece in onda il game show The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Il gioco ha divertito 843.000 spettatori pari al 5%. Su Italia 1 Killer Elite è stato guardato 917.000 spettatori (5.7%). Rai 3 con Le Ragazze ha segnato 782.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete 4 E’ Sempre Cartabianca ha totalizzato un a.m. di 734.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.509.000 spettatori e l’8.9%. Infine su Tv8 la replica di X Factor ha ottenuto 677.000 spettatori con il 4.1%.

Martedì 8 ottobre: access prime time e preserale

Ancora una volta il re dell’access prime si conferma essere Stefano De Martino. Affari Tuoi su Rai 1 ha infatti radunato 5.887.000 spettatori (27.2%) contro i 3.067.000 spettatori pari al 14.2% di Striscia La Notizia su Canale 5. Su Rai2 TG2 Post ha totalizzato 609.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 le indagini di N.C.I.S. – Unità Anticrimine hanno appassionato 1.374.000 spettatori con il 6.5% (primo episodio: 1.333.000 – 6.4%, secondo: 1.421.000 – 6.6%). Seguito anche Un Posto Al Sole su Rai 3 che ha ottenuto 1.547.000 spettatori (7.1%). Non decolla invece Chissà Chi E’ di Amadeus su Nove che ha raggiunto solo 615.000 spettatori con il 2.9%.

Nel preserale è stata una gara molto combattuta quella tra Rai 1 e Canale 5, vinta alla fine dalla seconda rete. La Ruota Della Fortuna ha difatti superato negli ascolti Reazione A Catena. Nello specifico Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.455.000 spettatori pari al 18.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.785.000 spettatori pari al 22.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.317.000 spettatori (18.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.857.000 spettatori (22.7%).

Martedì 8 ottobre: pomeriggio

Regina indiscussa del pomeriggio rimane Maria De Filippi. Con Uomini E Donne ha raggiunto 2.310.000 spettatori con il 21.9% (Finale: 1.643.000 – 18%) mentre con Amici 1.541.000 spettatori (17.2%). Dopo di lei Pomeriggio Cinque ha totalizzato 1.191.000 spettatori pari al 13.3% nella prima parte e 1.392.000 spettatori pari al 14% nella seconda parte (I Saluti a 1.481.000 e il 12.9%). Su Rai 1, invece, La Volta Buona è stato seguito da 1.279.000 spettatori con il 10.4% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.387.000 spettatori con il 13.2% nella seconda parte mentre La Vita In Diretta da 1.693.000 spettatori con il 19.1% nella presentazione e 2.058.000 spettatori con il 20.1%.

Si confermano seguite anche le serie. Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore ha conquistato 1.726.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 Beautiful ha raggiunto 2.343.000 spettatori pari al 18.5%, Endless Love 2.280.000 spettatori pari al 18.6% e My Home My Destiny 1.313.000 spettatori pari al 15.1%.