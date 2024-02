Ascolti tv 8/02: nuovo record per Sanremo, Terra Amara costante

Ieri sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2024, condotta da Amadeus e Teresa Mannino, che ha riscosso gran successo. La puntata di giovedì 8 febbraio ha conquistato 10.001.000 spettatori pari al 60.1% di share. Ma anche gli ascolti di Terra Amara si sono rivelati ottimi. La soap opera turca ha incollato davanti alla televisione 2.347.000 spettatori con uno share del 10.65%. Dati non particolarmente rilevanti per gli altri programmi.

Di seguito, troverete tutti i dati relativi agli ascolti della serata di ieri, giovedì 8 febbraio:

Rai Uno: la terza serata del 74° Festival di Sanremo trionfa con 10.001.000 spettatori (60.1% di share);

ha avuto (2.14%); Rai 3: Lansky totalizza 272.000 spettatori (1.17%);

ha intrattenuto (3.42%); Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.347.000 spettatori (10.65%);

ha raggiunto (2.27%); La7: Piazzapulita – Speciale: Ombre nere ha avuto 632.000 spettatori (2.68%);

(0.9%) Nove: Tutta la verità – Il delitto di Avetrana ha radunato 241.000 spettatori (l’1.2%).

Record di ascolti per Sanremo, merito della Mannino?

Alla luce dei dati sugli ascolti della serata di ieri, il Festival di Sanremo si è riconfermato un gran successo. Lo share del 60,1 % registrato segna un record, battendo quello della terza puntata del Festival di Sanremo 2023 che registrava il 57,6%. Evidentemente le polemiche che hanno seguito l’ospitata di John Travolta hanno incuriosito i telespettatori, consapevoli anche che la conduzione di Teresa Mannino sarebbe stata assolutamente imperdibile.

L’attrice dalla chioma ribelle si è rivelata una vera e propria ventata di freschezza sul palco dell’Ariston. La sua ironia travolgente è stata all’altezza delle aspettative. Profondi i temi sulla parità di genere e sull’ambiente, toccati con grande dialettica. La Mannino è stata capace di attrarre senza annoiare, divertita dal suo ruolo, solare e mai banale.

Ad animare la serata anche Russell Crowe, che non ha perso occasione per ‘prendere in giro’ Travolta e il suo ballo del qua qua. Presenti anche Edoardo Leo, Sabrina Ferilli e l’iconico Eros Ramazzotti. Nonostante la messa in onda di Sanremo, anche Terra Amara è riuscita a tenere incollati allo schermo i suoi telespettatori, che non hanno nessuna intenzione di perdere i risvolti dei loro personaggi preferiti. Stasera la soap opera sarà nuovamente trasmessa in concomitanza con il Festival.

Ascolti tv giovedì 8 febbraio: access prime time

Anche in una fascia oraria diversa a dominare sono sempre gli ascolti di Rai 1 e Canale 5. Nello specifico:

Rai 1: Prima Festival ha conquistato 8.537.000 spettatori (37.9% di share);

ha radunato (1.94%); Rai 3: Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.164.000 spettatori (5.07%) e Un Posto al Sole ha attratto 1.493.000 spettatori (6.07%).

ha radunato con il 2.37% (breve presentazione a 256.000 e l’1.18%). Canale 5: Striscia la Notizia ha conquistato 2.709.000 spettatori (11.2%);

ha radunato (5.09%); La7: Otto e Mezzo ha interessato 1.191.000 spettatori (4.91%);

ha ottenuto (1.2%); Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? In prima tv ha attratto 448.000 spettatori (1.8%);

Ascolti tv nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio

Rai 1 e Canale 5 sono i canali ai quali resta fedele il loro pubblico. Sempre attaccato allo schermo il pubblico di Terra Amara.

Rai 1: La Volta Buona ha collezionato 2.033.000 spettatori con il 16.35% nella presentazione e 2.010.000 spettatori con il 19.8%.

ha conquistato (21.01%) Rai 1: La Vita in Diretta ha raggiunto 2.023.000 spettatori con il 22.2% nella presentazione e 2.893.000 spettatori (25.55%);

ha avuto (17.11%); Canale 5: Beautiful ha conquistato 2.526.000 spettatori (19.59%);

ha conquistato (19.59%); Canale 5: Terra Amara ha tenuto davanti allo schermo 2.763.000 spettatori (22.13%)

interessa con il 25.18% (Finale: 1.945.000 – 20.96%). Canale 5: Il quotidiano di Amici ha raccolto 1.512.000 spettatori (17.13%)

Ascolti tv della mattina di giovedì 8 febbraio

Secondo i dati sugli ascolti, al mattino, il pubblico di Sanremo non vede l’ora di assistere a nuove interviste e scoprire tutto ciò che riguarda gli artisti in gara.

Rai 1: Uno Mattina ha radunato 1.295.000 spettatori con il 28.1% e la prima parte di Storie Italiane – Speciale Sanremo ha conquistato 1.255.000 spettatori con il 29.15%.

Canale 5: Mattino Cinque News ha attratto 778.000 spettatori con il 16.83% nella prima parte e 736.000 spettatori con il 17.44% nella seconda parte (I Saluti a 728.000 e il 16.34%).

I riflettori sono tutti per la quarta puntata del Festival di Sanremo e, contestualmente, per le nuove puntate di Terra Amara. Un modo della Mediaset per tenere testa al successo della Rai?