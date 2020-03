Ascolti tv 7 marzo 2020: C’è posta per te doppia Una storia da cantare

Ascolti tv sabato 7 marzo 2020, la sfida della prima serata: ecco chi ha vinto

Gli ascolti tv di sabato 7 marzo 2020 confermano che non c’è storia che tenga contro C’è posta per te: il programma di Maria De Filippi è il sabato sera preferito degli italiani, a quanto pare. Gli spettatori sono aumentati nel corso delle puntate da quando è iniziata la nuova stagione, lo share è rimasto intorno al 30%. La scorsa settimana Maria ha raggiunto quota sei milioni di spettatori, a cui oggi se ne aggiungono altri seicento mila! Gli ascolti di C’è posta per te di ieri sera infatti riportano 6.611.000 di spettatori e uno share del 29.3%. Su Rai 1 è andato in onda Una storia da cantare, con Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. Per loro oggi gli ascolti tv riportano 3.060.000 di spettatori, pari al 13.5% di share.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 7 marzo 2020, tutti i dati

Scopriamo adesso tutti gli ascolti della prima serata di sabato 7 marzo 2010. Questi i dati delle restanti principali reti televisive:

Rai 2 – NCIS: 1.555.000 di spettatori e il 5.7% di share; FBI: 1.092.000 di spettatori e il 4.5% di share;

Rai 3 – Sapiens – Un Solo Pianeta: 1.272.000 di spettatori e il 5.5% di share;

Rete 4 – Speciale Stasera Italia: 1.156.000 di spettatori e il 4.5% di share;

Italia 1 – Kung Fu Panda 2: 1.343.000 di spettatori e il 5.1% di share;

La7 – Albert Nobbs: 566.000 spettatori e il 2.2% di share;

TV8 – Agente 007 – Thunderball: Operazione tuono: 331.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – Clandestino: 289.000 spettatori e l’1.1% di share.

Ascolti tv 7 marzo 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale

Curiosi di scoprire gli ascolti tv del 7 marzo 2020 relativi al pomeriggio? Qui di seguito troverete alcuni dei principali programmi: