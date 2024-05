Ascolti TV 7 Maggio: Eurovision naufraga, Mediaset regna! I dati

Che botta clamorosa per Eurovision! Il festival musicale d’Europa non raggiunge neanche il 10% di share, forse complice l’assenza di Angelina Mango che si esibirà direttamente in finale.

Fatto sta che in una serata in cui a contendersi la corona c’è anche la Champions League su Mediaset, non c’è storia. Record di ascolti per la semifinale tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund. Benissimo anche Le Iene che crescono sempre di più nonostante le polemiche!

Di seguito i dati relativi al prime time di Martedì 7 Maggio 2024:

Rai Uno: Il truffacuori, 1.842.000 spettatori (9.9%)

1.912.000 spettatori (9.5%) Rai Tre:Villetta con ospiti, 582.000 spettatori (2.8%)

766.000 spettatori (5.2%). Canale 5:Champions League, 4.153.000 spettatori (19.5%)

1.690.000 spettatori (12%) La 7:DiMartedì, 1.536.000 spettatori (8.9%)

241.000 spettatori (1.4%) Nove: The Legend Of Zorro, 258.000 spettatori (1.5%)

Ascolti TV Martedì 7 Maggio 2024: preserale e access prime time

Record di ascolti per L’Eredità e Affari Tuoi! Non c’è verso, il gioco dei pacchi continua a essere una garanzia per gli italiani nel preserale. Neanche la versione accorciata di Striscia la Notizia che anticipa la partita riesce a convincere, prima si guarda Amadeus e poi si gira sulla Champions.

Migliora La Ruota Della Fortuna che inizia a scaldare il pubblico.

Rai Uno: L’Eredità, 4.118.000 spettatori (26.1%)

5.435.000 spettatori (24.1%) Canale 5: La Ruota Della Fortuna, 3.088.000 spettatori (21.2%)

Ascolti TV Martedì 7 Maggio 2024: il pomeriggio

Continua la parabola discendente di Myrta Merlino, menomale ci si avvicina alla chiusura della stagione di Pomeriggio 5, perché gli ascolti non perdonano.

Rai Uno: La Volta Buona, 1.799.000 spettatori (15%) nella prima parte e 1.499.000 spettatori (14.4%) nella seconda

989.000 spettatori (11.6%) Rai Uno: La Vita In Diretta, 1.970.000 spettatori (21.4%)

1.982.000 spettatori (16.7%) Canale 5: Uomini & Donne, 2.477.000 spettatori (23.5%)

1.502.000 spettatori (17.9%) Canale 5: La Promessa 1.469.000 spettatori (17.5%)

Ascolti TV Martedì 7 Maggio 2024: la mattina

Sempre malissimo anche Federica Panicucci: Mattino 5 Mattino 4 totalizzano numeri bassissimi.