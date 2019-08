Ascolti Tv 7 agosto 2019: SuperQuark trionfa, Battiti non ce la fa

By

SuperQuark contro Battiti Live, la sfida serale dei due programmi: ascolti 7 agosto

Gli ascolti di mercoledì 7 agosto 2019 ci permettono di capire quali sono i programmi che hanno ottenuto maggior successo. Cominciamo da SuperQuark, che è stato in grado di sbaragliare la concorrenza col suo 12.5% di share e 1.984.000 di telespettatori; Battiti Live non ha registrato un brutto risultato, comunque: il 9.5% di share, pari a 1.413.000 telespettatori. Durante la puntata di ieri del noto programma musicale, sono saliti sul palco di Bari personaggi del calibro di Elettra Lamborghini, Annalisa, Francesco Renga e Achille Lauro. Elementary ha avuto una media del 5.7% di share (991.000 spettatori) mentre The Fix, su Canale 5, ha intrattenuto 1.430.000 spettatori, raggiungendo uno share dell’8.9%.

Ascolti Tv mercoledì 7 agosto 2019: Access Prime Time e Preserale

Nell’Access Prime Time, Techetechetè si è dimostrato ancora una volta imbattibile: ha registrato il 18.4% di share (3.416.000 telespettatori) contro il 14% (2.573.000 telespettatori) di Paperissima Sprint; bene Un posto al sole col suo 6.8% di share e 1.263.000 spettatori. Su Rete 4, Stasera Italia è riuscito a raggiungere il 5.7% di share (1.005.000 spettatori). Vittoria scontata anche quella del Preserale: Reazione a catena ha ottenuto il 25.1% di share (3.405.000 di teleutenti) mentre Caduta libera il 17.6%, con 2.302.000 spettatori a seguire il programma (e i concorrenti che precipitano nelle botole).

Tutti gli ascolti del 7 agosto: Bitter Sweet sempre meglio, le repliche di Don Matteo non stufano

Nel pomeriggio di Canale 5, Bitter Sweet va sempre meglio: 2.033.000 persone hanno seguito la serie televisiva turca, che ha registrato il 19.8% di share; Don Matteo ha invece ottenuto il 13.1% di share (944.000 spettatori hanno seguito le repliche) e Forum ha portato a casa il 13.3% di share (1.046.000 teleutenti). Non male Io e Te di Rai 1, che si è assestato attorno all’11.2% di share (è stato seguito da 1.348.000 di persone).