Ascolti Tv 7/11 Rai con Don Matteo senza rivali, male per Mediaset

Passano gli anni, le mode cambiano ma Don Matteo resta sempre un punto fermo per il pubblico italiano che non perde occasione di seguire la fiction in onda su Rai 1. Tale fidelizzazione è evidente dal numero di ascolti conquistato nella serata del 7 novembre 2024 con il consueto appuntamento: migliaia di telespettatori sono stati incollati al piccolo schermo in compagnia di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Infatti, gli ultimi due episodi andati in onda hanno ottenuto un risultato vincente tanto da mettere in allerta i competitor. Che Mediaset si trovi costretto a ribaltare il palinsesto per attirare maggiormente l’attenzione del pubblico? Anche Amadeus con il programma Chissà chi è non convince e lo share scende ancora di più rispetto alle puntate precedenti.

Tutti i dati relativi alla prima serata

Su Rai1 Don Matteo 14 ha conquistato 4.040.000 spettatori (22.8%). Su Canale5 Endless Love ha interessato 2.461.000 spettatori (13.3%). Su Rai2 Pompei attira 699.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ottengono 727.000 spettatori (6.9%) (anteprima a 871.000 e il 4.3%). Su Rai3 Splendida Cornice interessa 878.000 spettatori (5.3%) (presentazione a 925.000 e il 4.3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 1.016.000 spettatori (7.2%). Su La7 Piazzapulita conquista 870.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 la partita di Europa League – Manchester United-PAOK conquista 483.000 spettatori (2.4%); pre e post gara netto di 406.000 spettatori con il 2%.

Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie interessa 389.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Sherlock Holmes – Gioco di ombre attira 318.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Fire Country è scelto da 146.000 spettatori (0.7%). Su Iris Arma letale 2 ottiene 431.000 spettatori (2.3%). Su RaiMovie La promessa dell’assassino riceve 247.000 spettatori (1.2%). Su RaiPremium Ballando con le Stelle ottiene 105.000 spettatori e l’1% (Tutti in Pista a 76.000 e lo 0.4%). Su La5 Una ragazza e il suo sogno interessa 231.000 spettatori (1.3%). Su SkyUno il Live Show di X Factor viene seguito da 638.000 spettatori (3.7%).

Ascolti Tv 7/11: access prime

Su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 4.374.000 spettatori (21.2%), mentre Affari Tuoi 5.502.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia ha ottenuto 2.977.000 spettatori (13.8%). Su Rai2 TG2 Post ha totalizzato 599.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.174.000 spettatori (5.6%) nel primo episodio e 1.372.000 spettatori (6.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 1.325.000 spettatori (6.3%), mentre Un Posto al Sole ha interessato 1.628.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera ha attirato 1.107.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.093.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.876.000 spettatori (8.7%). Sul Nove Chissà chi è ha raccolto 561.000 spettatori (2.6%) nella prima parte di 18 minuti e 672.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte.

Ascolti Tv 7/11: il pomeriggio

Su Rai1 La Volta Buona ottiene un buon risultato con 1.180.000 spettatori e il (10.3%), Il Paradiso delle Signore, invece, ha conquistato 1.581.000 spettatori (19.5%). La Vita in Diretta ha attirato 1.535.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 Beautiful ha raggiunto 2.216.000 spettatori (18.8%) e Endless Love 2.237.000 spettatori (19.7%), mentre Uomini e Donne ha conquistato 2.245.000 spettatori (23.3%) e poi ancora Amici ha segnato 1.362.000 spettatori (16.9%). Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.183.000 spettatori (13.9%) nella prima parte e 1.267.000 spettatori (11.8%) nella seconda parte.

Ascolti Tv 7/11: la mattina

Ieri mattina su Rai1 dopo il TG1 delle 8 (953.000 – 18.9%), Unomattina ha fatto compagnia a 791.000 spettatori (17.7%). Storie Italiane, invece, è stato seguito da 722.000 spettatori (17.4%) nella prima parte e nella seconda parte da 804.000 spettatori (16.1%), Anche E’ Sempre Mezzogiorno ha totalizzato 1.503.000 spettatori (16.3%). Su Canale5, invece, Mattino Cinque News ha conquistato 821.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 844.000 spettatori (20.5%) nella seconda parte. Poi Forum ha interessato 1.406.000 spettatori (20.7%). Su Rai2 TG2 Italia Europa è stato visto da 221.000 spettatori (5.3%) e TG2 Flash 266.000 spettatori (6%).