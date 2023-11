Ascolti tv 7/11/23: Per Elisa ok, Marcuzzi giù, Iene bene. Top e flop

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 7 novembre 2023.

La prima serata di martedì 7 novembre 2023 se l’aggiudica con ampio margine il big match di Champions League Milan-PSG (Canale Cinque) che registra il 25% di share e coinvolge oltre 5,2 milioni di spettatori. Secondo posto per la puntata finale di Per Elisa – Il caso Claps (Rai Uno) che chiude con il 16.4%. In calo Boomerissima (Rai Due), con Alessia Marcuzzi che raccoglie il 4.7% con circa 800mila spettatori sintonizzati. Più vistoso il calo di Avanti popolo (Rai Tre) che perde più di 100mila spettatori rispetto alla scorsa settimana e raccoglie appena l’1.8% di share. Bene, invece, Le Iene (Italia Uno) con oltre 1,2 milioni di spettatori e l’8.4% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 31 ottobre 2023:

Rai Uno: Per Elisa – Il caso Claps ha raccolto 2.970.000 telespettatori (16.4% di share);

Canale 5: la partita di Champions League – Milan-PSG ha totalizzato 5.253.000 spettatori (25%);

Rai Due: Boomerissima ha avuto 802.000 spettatori (4.7%);

Italia 1: Le Iene ha fatto compagnia a 1.230.000 spettatori (8.4%);

Rai Tre: Avanti popolo ha intrattenuto 312.000 spettatori (1.8%);

Rete 4: È Sempre Cartabianca ha raggiunto 676.000 spettatori (4.5%);

La7: DiMartedì ha convinto 1.213.000 spettatori (6.8%);

TV8: Pechino Express – La Via delle Indie ha conquistato 582.000 spettatori (3.2%);

Nove: The Peacemaker ha ottenuto 287.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv martedì 7 novembre 2023: preserale e access prime time

Vittoria di Affari Tuoi su Striscina la Notizina. Reazione a Catena ancora in vantaggio su Caduta Libera. Il Mercante in Fiera sotto il 2%.

Canale 5: Striscina la Notizina ha convinto 3.690.000 persone (17.5% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti è stato seguito da 4.412.000 spettatori (21.3%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha ottenuto 4.577.000 telespettatori (20.7%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 3.368.000 spettatori (23%) nella prima parte e nella seconda da 4.475.000 spettatori (26%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.735.000 telespettatori (12.8%) nella prima parte e ne ha avuti 2.854.000 (17.2%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.291.000 spettatori (6.1%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.765.000 spettatori (7.9%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 855.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 732.000 (3.3%) nella seconda;

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.706.000 spettatori (7.8%);

Tv8: 100% Italia ha ottenuto 518.000 telespettatori (%);

Nove: Don’t Forget The Lyrics ha registrato telespettatori (2.4%);

Rai Due: Il Mercante in Fiera è stato seguito da 291.000 spettatori (1.6%) nella prima parte e 391.000 (1.9%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 7 novembre 2023: il pomeriggio

Matano e La Vita in Diretta superano ancora Myrta Merlino e il suo Pomeriggio Cinque. Balivo sotto il 14%.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.371.000 spettatori (11.6% di share) nella prima parte e da 1.402.000 utenti (13.8%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.661.000 spettatori (19.3%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.736.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 2.188.000 utenti (19.4%) nella seconda;

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.508.000 telespettatori (20.2%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.659.000 telespettatori (22.3%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.634.000 utenti (25.4%);

Canale 5: Amici DayTime ha avuto 1.583.000 spettatori (18.6%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.484.000 spettatori (17.1%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.257.000 spettatori (13.7%) nella prima parte e di 1.380.000 utenti (12.5%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di martedì 7 novembre 2023