Ascolti tv 7/10/23 – Frena TSQV, male Liorni: chi ha vinto, top e flop

Frena Tu si que vales su Canale Cinque che rispetto alla scorsa settimana perde circa 200 mila utenti e quasi 2 punti di share. Ieri è stato visto da 3.7 milioni di spettatori (28.5%). Abbastanza comunque per vincere il prime time. Battuto nettamente Reazione a Catena su Rai Uno (in calo anche il programma di Liorni) che ha avuto 2 milioni di persone interessate (13.9%). Dati non da flop ma non certo entusiasmanti.

Nessun altro programma della prima serata è stato in grado di andare oltre il muro del milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 7 ottobre 2023:

Rai Uno: Tutti giocano a Reazione a catena ha registrato 2.008.000 spettatori (19.3% di share);

Canale 5: Tu si que vales ha convinto 3.713.000 spettatori (24.4%);

Rai Due: Tg2 Post Speciale ha ottenuto 619.000 utenti (3.7%);

Rai Tre: ITALIC – carattere italiano ha intrattenuto 461.000 spettatori (3.1%);

Italia Uno: L’era glaciale 4 ha interessato 772.000 spettatori (4.7%);

Rete 4: Quarta Repubblica Speciale è stato seguito da 452.000 spettatori (3%);

La 7: In Altre Parole ha convinto 869.000 spettatori (5.4%);

Tv 8: F1 GP Qatar Sprint ha totalizzato 556.000 spettatori (3.3%);

Nove: Faking It – Bugie o verità? ha raggiunto 297.000 persone (1.8%).

Ascolti tv sabato 7 ottobre 2023: preserale e access prime time

Serena Bortone inchiodata al 2.7%.

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 3.880.000 spettatori (22.9% di share);

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 2.943.000 persone (17.4%);

Italia Uno: N.C.I.S. ha intrattenuto 1.038.000 telespettatori (6.2%);

Rai Tre: Che Sarà di Serena Bortone interessa 451.000 spettatori (2.7%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha registrato 646.000 spettatori nella prima parte del programma (3.9%), mentre nella seconda ne ha avuti 526.000 (3.1%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto 2.447.000 spettatori (22.6%) nella prima parte e 3.478.000 utenti (26.2%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera Story ha raggiunto 1.608.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti 2.054.000 (16%).

Ascolti tv sabato 7 ottobre 2023: il pomeriggio

Ancora una volta La Vita in Diretta è stata surclassata da Verissimo che si è portato a casa un ottimo risultato sia nella prima parte (1.900.000 spettatori, 23.6% di share) che nella seconda (1.667.000 spettatori, 20.1% di share).