Ascolti tv 7/09: Evviva!, Ciao Darwin, Affari Tuoi. Top e flop

La prima serata di ieri, sabato 7 settembre, ha visto trionfare Evviva! (Rai Uno). Il quarto e ultimo appuntamento dello show condotto da Gianni Morandi ha infatti intrattenuto ben 1.800.000 spettatori (16.8% di share). Mediaset invece non riesce a decollare e infatti, nonostante il cambio di palinsesto, la replica di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, andata in onda su Canale 5, ha divertito appena 1.270.000 utenti (13.2%), fermandosi quindi al secondo posto della classifica. Numeri molto buoni invece per le Paralimpiadi di Parigi 2024: le gare di Atletica, andate in onda su Rai Due, hanno infatti tenuto incollati allo schermo 1.230.000 spettatori (8.7%).

Per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti, in ogni caso i numeri non sono arrivati nemmeno al milione di utenti: su Italia1, Minions ha totalizzato 571.000 spettatori (4.3%), mentre su Rai3 Giù la Testa ha raggiunto 540.000 utenti (4%). Per concludere, Freedom – Oltre il Confine (Rete 4) ha raggiunto in media 493.000 persone (4.3%).

Ascolti sabato 7 settembre: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, Affari Tuoi ha decisamente dominato la serata e catturato l’attenzione di 3.488.000 spettatori (23.9%). Numeri decisamente inferiori per Canale5 che con Paperissima Sprint è arrivato a radunare 1.803.000 utenti (12.4%). Un dato che conferma il calo dell’attenzione del pubblico nei confronti della proposta di Mediaset a favore del debutto di Stefano De Martino sulla rete ammiraglia della Rai.

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha intrattenuto 1.099.000 spettatori (7.6%), mentre su La7, In Onda, ha informato 1.171.000 italiani (8%).

Passando invece alla fascia del pre-serale, c’è stato un testa a testa clamoroso tra la Rai e Mediaset, almeno nella prima parte: su Rai Uno Reazione a Catena ha infatti intrattenuto 1.545.000 spettatori (16%) nella prima parte e 2.334.000 (20.3%) nella seconda. Dal suo canto, Gerry Scotti con Gira la Ruota (Canale 5), ha incollato allo schermo 1.573.000 utenti (17.4%) nella prima parte e 1.958.000 (17.7%) nella seconda.

Ascolti sabato 7 settembre: il pomeriggio

Per concludere, veniamo all’analisi dei dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, Linea Blu ha interessato 1.383.000 spettatori (11.8%), mentre, a seguire, Passaggio a Nord Ovest ha totalizzato 882.000 utenti (9.1%). Infine, A Sua Immagine ha tenuto compagnia a 669.000 spettatori (7.9%) nella prima parte e 691.000 (8.5%) nella seconda.

Passando ai dati di Mediaset, la giornata di ieri è stata segnata dal grande ritorno di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo (Canale 5) che è stato la scelta di ben 1.773.000 spettatori (22%) nella prima parte e 1.573.000 (19.5%) nella seconda. Per quanto riguarda invece le soap opera, Beautiful ha raggiunto ben 2.088.000 utenti (16.8%), mentre Endless Love ne ha totalizzati 2.087.000 (21.1%).