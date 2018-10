Ascolti tv 6 ottobre: Tú sí que vales vince ancora contro Ulisse

Ascolti tv sabato 6 ottobre: boom per Tu Si Que Vales

Gli ascolti tv e i dati Auditel di sabato 6 ottobre hanno visto nuovamente sfidarsi Alberto Angela con Ulisse su Rai 1 – Il piacere della scoperta su Rai 1 e Maria De Filippi con Tú Sí Que Vales su Canale5. Ottimi risultati ha fatto segnare il secondo appuntamento del programma di divulgazione, che ha conquistato 3.487.000 spettatori ottenendo il 17,4% di share. Ciò non è bastato per sconfiggere il talent show del sabato sera targato Canale 5, che ha inchiodato davanti alla televisione 5.232.000 spettatori pari al 29% dei telespettatori. La seconda puntata della stagione 2018 di Tu si que vales è stata ricca di talenti, che hanno passato il turno per aggiudicarsi un posto tra i semifinalisti dell’edizione numero 5 del talent show condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria troviamo Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, che come al solito hanno saputo intrattenere il pubblico. Iva Zanicchi, invece, è la portavoce del pubblico, nonché new entry del programma.

Sabato 6 ottobre: ecco i dati Auditel degli altri programmi in prime time

Dopo l’analisi del successo portato a casa dal talent show Tú Sí Que Vales, è ora il momento di scoprire gli ascolti tv degli altri programmi in prime time di sabato 6 ottobre. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.050.000 spettatori pari al 4.8% di share mentre NCIS New Orleans è stato visto da 887.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 il film Shrek 2 ha intrattenuto 878.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 la fiction I Topi – la famiglia Calamaru ha raccolto davanti al video 1.745.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%. Su Rete4 The Transporter – The Series ha conquistato 529.000 spettatori totalizzando il 2.5% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 329.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 Man on Fire – Il fuoco della vendetta ha raccolto davanti allo schermo 314.000 spettatori con l’1.6%. Infine, sul Nove Frankstein Junior ha ottenuto 308.000 spettatori con l’1.5%.