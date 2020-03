Ascolti tv 6 marzo 2020: Amici contro Bruno Vespa, chi ha vinto

Ascolti tv venerdì 6 marzo 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata: Amici di Maria De Filippi vince anche senza pubblico

Non è stato un venerdì sera come tanti altri in televisione, ma gli ascolti tv di venerdì 6 marzo 2020 non potevano mancare. Non sappiamo se sia giusto parlare di sfida tra Rai 1 e Canale 5, vista l’emergenza per il Covid-19 che si è abbattuta sulla nostra nazione e lo speciale di Porta a Porta dedicato a questo. Sarebbe dovuta andare in onda La Corrida, ma senza pubblico non si poteva e quindi è stata cancellata. Scelta diversa invece per Amici 19, che deve andare avanti con la gara tra gli allievi e lo ha fatto a porte chiuse. In un clima insolito senza pubblico, Maria De Filippi è stata seguita da 3.677.000 di spettatori con uno share del 19.9% e ha vinto la serata. Bruno Vespa con lo Speciale Porta a Porta – L’Italia Unita Ce la Farà invece ha conquistato 3.301.000 spettatori pari al 14.1% di share.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 6 marzo 2020, tutti i dati

Dopo aver visto i dati delle principali reti Rai e Mediaset, scopriamo cosa è successo su tutti gli altri canali. Ecco tutti gli ascolti tv della prima serata di venerdì 6 marzo 2020:

Rai 2 – The Good Doctor: 1.712.000 di spettatori e il 6.4% di share;

Rai 3 – Suffragette: 607.000 spettatori e il 2.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.388.000 di spettatori e il 6.8% di share;

Italia 1 – Big Game – Caccia al Presidente: 1.499.000 di spettatori e il 5.7% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.112.000 di spettatori e il 5.3% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent La Finale: 1.546.000 di spettatori e il 6.8% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.291.000 di spettatori e il 4.8% di share.

