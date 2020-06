Ascolti Tv 6 giugno 2020: Ciao Darwin invincibile, stacca anche Baudo

Ciao Darwin contro Pippo Baudo: Paolo Bonolis non ha rivali (di sera), gli ascolti di sabato 6 giugno

Gli ascolti del 6 giugno 2020 non regalano grandi sorprese. Il motivo è presto detto: Ciao Darwin, ancora una volta, si rivela il programma più visto del sabato sera. Repliche che continuano a divertire i telespettatori: hanno accompagnato tutti loro durante la quarantena e, anche adesso che è volta al termine, Canale 5 non ha deciso di sospenderle, visto il successo che sono riuscite a riscuotere. Ciao Darwin caposaldo dei palinsesti Mediaset, in attesa di vedere le nuove puntate: un programma che non ha esaurito le competizioni fra “mondi” diversi, fra “categorie” di persone differenti, lontane anni luce, che sorprendono con i loro dibatti e con le sfide fisiche… Ma la più attesa è sempre lei: la Macchina del Tempo!

Dati Ciao Darwin 7: repliche grande successo per Mediaset

Ma quali sono stati gli ascolti Tv di Ciao Darwin di ieri 6 giugno? La trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti (stanno andando in onda le repliche della settima edizione) ha raggiunto il 18.3% di share (3.257.000 telespettatori). Sottotitolo del programma: La Resurrezione. Una felice resurrezione, visto che le repliche sbaragliano facilmente la concorrenza, persino Pippo Baudo: nella serata di ieri Rai 1 ha trasmesso la replica di Buon Compleanno… Pippo, che ha portato a casa il 13% di share, intrattenendo 2.204.000 teleutenti. Un milione di spettatori in più, per Ciao Darwin: un grande successo che ha coinvolto anche altri paesi del mondo.

Ascolti Tv sabato 6 giugno 2020: gli altri risultati della giornata

Accesissima la sfida durante l’Access Prime Time di sabato 6 giugno 2020! Striscia la Notizia ha ottenuto un buon risultato, col suo 17.8% di share (3.955.000 spettatori), ma niente ha potuto contro la puntata dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha registrato uno share pari al 20.8%, convincendo 4.648.000 persone, ormai affezionatissime al programma. Paolo Bonolis vince con Ciao Darwin ma non con Avanti un altro: ieri ha portato a casa il 16.7% di share, tenendo incollati alla Tv 2.636.000 teleutenti; molto bene L’Eredità, che ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.647.000 persone, registrando uno share del 22.4%. Pomeriggio monopolizzato da Beautiful (15.5% di share), Il Segreto (13.3% di share) e Le Storie di Verissimo (14.6% di share).