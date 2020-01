Ascolti Tv 6 gennaio 2020: Lotteria Italia sbaraglia la concorrenze con Amadeus

Amadeus vince ancora e vince tutto: trionfo per la Lotteria Italia, gli ascolti del 6 gennaio

I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia ha dominato la scena televisiva ieri sera. Mediaset ha potuto poco contro un programma così atteso, condotto da Amadeus, che ha per aggiunta rivelato i nomi degli altri Big del Festival di Sanremo 2020. Il vincitore degli ascolti di lunedì 6 gennaio 2020 è quindi I Soliti Ignoti, che ha registrato uno share pari al 24.2%, venendo seguito da ben 5.387.000 telespettatori. Non ha potuto far nulla Pinocchio – in onda su Canale 5 – che ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.759.000 teleutenti, pari all’8% di share. Poco più bassi gli ascolti di Now you see me 2, che ha ottenuto il 6.8% di share, venendo seguito da 1.518.000 spettatori; 9-1-1 (Rai 2) ha invece interessato 1.130.000 persone, ottenendo uno share del 4.6%.

Ascolti Tv lunedì 6 gennaio 2020: risultati Avanti un altro e L’Eredità

Durante l’Access Prime Time, Striscia la Notizia ha registrato un buon risultato col suo 14.5% di share: è stato seguito da 3.738.000 telespettatori. Rai 2 ha schierato Tg2 post, che ha ottenuto il 4.3% di share, venendo seguito da 1.125.000 telespettatori. CSI Miami – in onda su Italia 1 – ha portato a casa il 5% di share (1.281.000 teleutenti). Nella fascia del Preserale, su Rai 1 L’Eredità ha raccolto davanti al piccolo schermo 5.097.000 spettatori (23.3% di share) mentre su Canale 5 Avanti un altro ha convinto 3.905.000 persone, pari al 18.2% di share.

Ascolti dell’Epifania: tutti i risultati della mattina

Nel Daytime Mattina, su Rai 1 Unomattina ha raggiunto il 22.1% di share (1.059.000 spettatori); bene per il Concerto dell’Epifania, che tenuto incollati alla Tv 1.396.000 teleutenti, registrando il 17.6% di share. 16.4% di share e 1.494.000 spettatori per A sua immagine. L’Angelus, in onda su Rai 1, ha intrattenuto 1.989.000 teleutenti, pari al 18.1% di share; La Prova del Cuoco ha registrato il 12.5% di share (1.843.000 telespettatori), Una telecamera per due il 7.9% di share (855.000 telespettatori) e I fatti vostri il 7.1% nella prima parte, il 9.2% nella seconda.