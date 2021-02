Ascolti tv 6 febbraio 2021: C’è Posta per Te inarrivabile per Affari tuoi, i dati

Anche questa settimana, ma per l’ultima volta, la sfida del sabato sera agli ascolti tv della prima serata ha avuto protagonisti Maria De Filippi e Carlo Conti. Ma è stata l’ultima sfida tra C’è Posta per Te e Affari tuoi, perché il programma dei pacchi in una versione speciale dedicata agli sposi è andato in onda ieri con l’ultima puntata. Da sabato prossimo quindi sotto a chi tocca: Rai Uno riuscirà a infastidire C’è Posta per Te? Maria ha ormai i suoi 6 milioni di fedeli nel sabato sera con Tu sì que vales e C’è Posta, per cui difficile pensare a un crollo.

Ma torniamo alla serata di ieri. Nell’elenco qui di seguito sono messi a confronto tutti gli ascolti tv di ieri 6 febbraio 2021 relativi alla prima serata:

Rai Uno – Affari tuoi (Viva gli Sposi!): 4.125.000 di spettatori e il 15.8% di share;

Canale 5 – C’è Posta per Te: 6.132.000 di spettatori e il 29.2% di share;

Rai Due – F.B.I.: 1.246.000 di spettatori e il 4.7% di share; Blue Bloods: 1.216.000 di spettatori e il 4.8% di share;

Rai Tre – L’Ultimo Bacio: 1.254.000 di spettatori e il 5.3% di share;

Rete 4 – Non c’è due senza quattro: 933.000 spettatori e il 3.9% di share;

Italia 1 – Cattivissimo Me 2: 1.447.000 di spettatori e il 5.7% di share;

La7 – Eden – Un Pianeta da Salvare: 667.000 spettatori e il 3.1% di share;

TV8 – L’Ultima Ricchezza: 330.000 spettatori e l’1.3% di share;

Nove – Sirene: 279.000 spettatori e l’1.1% di share.

Cosa sarà successo invece nel pomeriggio e nel preserale? Amadeus e i suoi Soliti Ignoti ieri sera non sono andati in onda, quindi il tg satirico di Canale 5 si è sfidato con Affari Tuoi. Concludiamo dunque gli ascolti tv del 6 febbraio 2021 con i dati alcuni dei principali programmi: