Ascolti Tv 6/8: Olimpiadi ancora al top, vicine Rai1 e Canale5

Manca poco alla fine delle Olimpiadi ma Rai2 continua a fare il record di share rispetto alle altre reti. Nella prima serata di ieri sera, 6 agosto 2024, vediamo:

Su Rai1 il programma “Volare – La Grande Storia di Domenico Modugno” ha attirato 1.519.000 spettatori, pari all’11,3% di share. Su Canale5, “Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7” ha registrato 1.371.000 spettatori con uno share dell’11,3%. Su Rai2, il quarto di finale di pallavolo femminile Italia-Serbia delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha coinvolto 3.785.000 spettatori, ottenendo il 23,1% di share dalle 21:00 alle 22:30. A seguire, i Tuffi hanno totalizzato 2.704.000 spettatori e il 19,8% dalle 22:32 alle 22:48. Su Italia1, “Le Iene” con “Inside” hanno attratto 525.000 spettatori, pari al 5,1% di share. Su Rai3, “Filorosso Revolution” ha segnato 325.000 spettatori e il 2,7%. Su Rete4, “Delitti ai Caraibi” ha totalizzato una media di 549.000 spettatori, con il 4% di share. Su La7, “In Onda – Prima Serata” ha raggiunto 429.000 spettatori e il 2,8%. Su Tv8, “Quattro Matrimoni” ha ottenuto 290.000 spettatori, pari al 2,2%. Infine, sul Nove, “Rocky IV” ha radunato 301.000 spettatori, ottenendo il 2% di share.

Preserale e access prima time

Nell’access prime time invece, troviamo Rai 1 che batte Paperissima sprint, vediamo i dati:

Su Rai1 Techetechetè Extra arriva a 1.877.000 spettatori (11.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.754.000 spettatori pari al 10.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 945.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 627.000 spettatori (4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.302.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 532.000 spettatori e il 3.3% nella prima parte e 557.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 668.000 spettatori (4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 327.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 372.000 spettatori (2.2%).

Nel preserale invece risulta ancora vincente Pino Insegno con Reazione a Catena che porta The Wall ( in replica) al 12%, bene anche lo sport di rai2, i dati riferiscono infatti:

L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.757.000 spettatori pari al 16.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.387.000 spettatori pari al 18.7%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.216.000 spettatori (12.4%), mentre The Wall ha convinto 1.723.000 spettatori (14.2%). Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 18:19 alle 20:26, totalizzano 1.507.000 spettatori con il 13.1%. Nel dettaglio: Beach Volley 859.000 (9%), Tuffi femminile 1.128.000 (11.3%), Atletica 2.474.000 (17.5%).

Ascolti del pomeriggio

Su Rai 1 troviamo un calo rispetto al pomeriggio di canale5.

Un passo dal cielo 982.000, 9,83%; Estate in diretta nel segmento Start 908.000, 10,56%, nella presentazione 1.266.000, 14,92%, e nel programma 1.419.000, 15,79%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 (13:30 – 18:03) un netto di 1.200.000, 12,64%: nel dettaglio Canoa 2.077.000, 17,05%, Pallanuoto F (14:05 – 16:39) un netto di 1.408.000, 14,38%, Beach Volley un netto di 1.029.000, 12,09%. Su Rai 3 Il Provinciale 403.000, 4,30%, Di là dal fiume e tra gli alberi 354.000, 4,12%; Overland 537.000, 6,30%, Geo magazine 627.000, 6,63%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.895.000 telespettatori, share 15,77%, Endless Love 1.804.000, 16,70%