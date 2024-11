Ascolti Tv 6/11: La Corrida debutta male, tonfi di Rai e Mediaset

Nella prima serata di ieri c’è stato un fuggi fuggi generale! Nessuna rete può definirsi davvero vincitrice, non con questi numeri! A spuntarla è la semifinale di Io Canto Generation che tuttavia è sempre più in calo. Sul NOVE ha finalmente debuttato La Corrida di Amadeus, ma i risultati non sono quelli sperati, non si supera il 6%. Questo ennesimo naufragio non è per niente un buon segno per Amadeus, nonostante la sua versione dello storico show dei dilettanti sia stato premiato dalla critica, gli ascolti continuano a non dargli soddisfazione. Vedremo le prossime puntate, ma la speranza di vedere numeri alti è pressoché nulla.

Tutti i dati relativi alla prima serata:

Su Rai1 va in onda in replica lo show di Massimo Ranieri Tutti i Sogni Ancora in Volo, scelto da 1.530.000 spettatori (9.8%). Su Canale5 la semifinale di Io Canto Generation ha vinto la prima serata con 2.084.000 spettatori (14.7%). Rai2 propone la serie Stucky e intrattiene 1.369.000 spettatori (7.1%). Su Italia1 Checco Zalone in Quo vado? ha divertito 1.549.000 spettatori (8.6%). Chi l’ha Visto? su Rai 3 interessa a 1.803.000 spettatori (11.3%). Su Rete4 gli approfondimenti e attualità di Fuori dal Coro sono la scelta di 765.000 spettatori (5.5%). Su La7 va meglio Una Giornata Particolare che ottiene 890.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 la partita di Champions League – PSG-Atletico Madrid intrattiene 682.000 spettatori (3.5%). Sul Nove il debutto di Amadeus a La Corrida ottiene 982.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 667.000 spettatori (6.6%) nella seconda parte.

Ascolti Tv 6/11: access prime time

Su Rai1 il preserale si apre con L’Eredità e intrattiene 4.033.000 spettatori (23.2%), a seguire poi i Cinque Minuti di Bruno Vespa con 4.757.000 spettatori (23.3%). Stefano De Martino ad Affari Tuoi continua la sua scalata e ottiene 5.544.000 spettatori (26.4%). Su Canale 5 La Ruota della Fortuna si difende bene, con 3.713.000 spettatori (22.4%), mentre Striscia la Notizia resta a 2.841.000 spettatori (13.5%).

Ascolti Tv 6/11: il pomeriggio

Il pomeridiano di Rai 1 si apre con La Volta Buona e tiene compagnia a 1.103.000 spettatori (12%), mentre Il Paradiso delle Signore schizza a 1.580.000 spettatori (19.1%). A seguire, La Vita in Diretta fa il picco di ascolti con 2.390.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.202.000 spettatori (18.4%) e Endless Love tiene incollati allo schermo 2.354.000 spettatori (20.7%). Uomini e Donne sbaraglia tutti con ben 2.355.000 spettatori (24.8%). Il daytime di Amici interessa 1.353.000 spettatori (16.5%). A seguire My Home My Destiny scende a 1.275.000 spettatori (15.4%) e Pomeriggio Cinque fa compagnia a 1.279.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 1.364.000 spettatori (12.5%).

Ascolti Tv 6/11: la mattina

Ieri mattina gli italiani si sono svegliati con le maratone televisive sulle elezioni americane ancora in corsa. Rai 1 sveglia il pubblico con Speciale TG1 – Elezioni Americane interessando 863.000 spettatori con il 17.6%. A seguire Storie Italiane è seguito da 710.000 spettatori (17%) nella prima parte e 891.000 spettatori (17.6%) nella seconda. Arriva poi Antonella Clerici con E’ Sempre Mezzogiorno e raggiunge i1.643.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 lo Speciale TG5 – USA 2024: La Scelta Americana sveglia 763.000 spettatori (19.7%). A seguire Mattino Cinque News continua ad andare benissimo, 940.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e 853.000 spettatori (20.7%) nella seconda parte. A seguire Forum totalizza 1.344.000 spettatori (19.1%). Su Rai2 I Fatti Vostri è scelto da 780.000 spettatori (8.9%).