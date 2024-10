Ascolti tv 6/10: Carlo Conti sfida Fazio: chi vola e chi annaspa

La serata televisiva di domenica 6 ottobre 2024 ha offerto una ricca varietà di programmi, conquistando il pubblico con ascolti impressionanti. Su Rai1, l’evento speciale Cento, condotto da Carlo Conti per celebrare i 100 anni della radio e del Servizio Pubblico, ha vinto a mani basse, catturando l’attenzione di 3.078.000 spettatori con uno share del 19,2%. La trasmissione ha portato gli spettatori a riscoprire i momenti più iconici della storia della radio. Su Canale5, il film drammatico La Rosa della Vendetta ha raccolto 2.278.000 spettatori con un 13,9% di share. Sebbene non abbia eguagliato i numeri di Rai1, il film ha ottenuto un buon seguito, confermandosi come la seconda scelta della serata.

Rai2 ha puntato sull’azione delle serie americane 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star, che hanno rispettivamente ottenuto 728.000 spettatori (3.7%) e 779.000 spettatori (4.3%). Nonostante ascolti più contenuti, queste serie dimostrano di avere un pubblico fedele. Su Italia1, la trasmissione Le Iene ha registrato 1.291.000 spettatori e uno share del 9.7%, preceduta da una presentazione che ha attirato 1.093.000 spettatori (5.6%). Il programma continua a essere una delle proposte di punta della rete, grazie alla sua combinazione di inchieste giornalistiche e intrattenimento. Rai3 ha proposto l’approfondimento di PresaDiretta, che ha registrato 582.000 spettatori (3%) nella fase di apertura, crescendo fino a 968.000 spettatori con un 5.3% nel programma principale. Rete4 con Zona Bianca ha totalizzato 529.000 spettatori (3.9%), mentre su La7, il film Il Momento di Uccidere ha intrattenuto 349.000 spettatori (2.2%). Su Tv8, il film Spider-Man – Far From Home ha raccolto 343.000 spettatori (2.1%), mentre sul Nove, il ritorno di Che Tempo Che Fa ha radunato 1.790.000 spettatori (9.3%) nel debutto stagionale. La seconda parte, Fa Il Tavolo, ha mantenuto 998.000 spettatori con un 8% di share. Un esordio, quello di Fabio Fazio, senza infamia e senza lode.

Ascolti domenica 6 ottobre: access prime time e preserale

Nel segmento dell’access prime time, a dominare la scena è stato Affari Tuoi su Rai1, che ha raccolto 5.283.000 spettatori con uno share imponente del 27.2%. Il programma, da sempre apprezzato dal pubblico, si è confermato leader indiscusso della fascia oraria. Su Canale5, Paperissima Sprint ha intrattenuto 2.488.000 spettatori con un 12.8% di share, mantenendo comunque un buon risultato.

Infine, nel preserale, la competizione è stata altrettanto intensa. Su Rai1, Reazione a Catena ha continuato a dominare con 3.385.000 spettatori e uno share del 21.2%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna ha ottenuto un solido 3.004.000 spettatori con un 19.8% di share. Anche qui, la battaglia per il primato tra i due network principali è stata serrata, dimostrando quanto sia forte l’interesse del pubblico per i quiz show serali.

Ascolti domenica 6 ottobre: il pomeriggio