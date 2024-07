Ascolti tv 6/07/24: Europei di calcio vs Show dei Record. Top e flop

La prima serata di sabato 6 luglio 2024 è stata dominata dalla partita degli Europei che ha visto sfidarsi Olanda e Turchia. Il match ha infatti incollato allo schermo ben 4.652.000 italiani e ha registrato uno share del 32.7%. Mediaset, dal canto suo ha cercato di difendersi con la messa in onda di un grande classico: Lo show dei Record (Canale 5). Nonostante tutto però, la replica del celebre show condotto da Gerry Scotti ha incontrato il favore di soli 1.392.000 italiani (12.4% di share).

Di seguito i dati relativi al prime time di sabato 6 luglio 2024 sulle restanti reti: su Rai Due, Amnesia Fatale ha intrattenuto 763.000 spettatori (5.5%), su Rai Tre il docufilm Tina Anselmi – Una vita per la democrazia ha raccolto 545.000 spettatori (3.9%), mentre su Italia 1 il film Windstorm 4 – Il vento sta cambiando ha fatto compagnia a 588.000 spettatori (4.45%). Proseguendo, su Rete 4, Il paradiso all’improvviso è stato visto da 464.000 spettatori (3.5%) e su La7, La pantera rosa ha registrato 287.000 spettatori (2.1%). Per concludere, su Tv8 la nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti ha convinto 282.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv sabato 6 luglio 2024: preserale e access prime time

Per quanto riguarda gli ascolti della fascia dell’access prime time, su Canale 5, Paperissima Sprint ha totalizzato 1.888.000 spettatori (13.5% di share) mentre su Rai Tre, la docu-serie Illuminate ha interessato 331.000 spettatori (2.4%). Su Italia Uno invece è andato in onda N.C.I.S: le avventure della famosa squadra di agenti speciali ha intrattenuto 869.000 utenti e ha registrato il 6.2% di share. Per concludere, Stasera Italia (Rete 4) ha totalizzato una media di 452.000 spettatori (3.3%) nella prima parte e 540.000 spettatori (3.8%) nella seconda, mentre I Migliori Fratelli di Crozza (Nove) ha raccolto 195.000 utenti (1.4%) e In onda (La7) ha registrato 786.000 spettatori (5.6%).

Parlando invece della fascia del preserale, come sempre a farla da padrone sono stati i game show: su Rai Uno è andata in onda una nuova avvincente puntata di Reazione a Catena mentre su Canale 5 ha visto la luce una nuova replica di Caduta Libera. Il game show condotto da Pino Insegno su Rai Uno, che ieri sera ha visto sfidarsi “I Treggiaioli” e “I sali minerali”, ha raccolto il consenso di ben 1.674.000 spettatori nella prima parte (16.9%) e 2.091.000 nella seconda (17.7%). Dall’altra parte, il quiz capitanato da Gerry Scotti su Canale 5 è stato visto da 860.000 utenti (9.2%) nella prima parte e 1.276.000 (11.3%) nella seconda.

Ascolti tv sabato 6 luglio 2024: il pomeriggio

La fascia pomeridiana ha visto la messa in onda di numerosi programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai Uno, Linea Blu ha collezionato 1.422.000 utenti (12.8% ), Passaggio a Nord Ovest è stato visto da 887.000 telespettatori (9.4%) mentre A Sua Immagine ha conquistato l’attenzione di 655.000 italiani (7.6%) nella prima parte e 651.000 (7.8%) nella seconda. Proseguendo, sempre su Rai Uno, La volta Buona Special è stato la scelta di 994.000 spettatori (11.9%).

Su Canale 5 invece a farla da padrone sono state le soap opera: Beautiful ha tenuto con il fiato sospeso 2.089.000 utenti (18.1%) mentre la nuova puntata di My Home My Destiny ha raccolto il consenso di ben 1.669.000 spettatori (16.1%). Per finire, La Promessa è stata seguita da 1.494.000 telespettatori (17.1%).

Ascolti tv sabato 6 luglio 2024: il mattino

A dare il buongiorno agli italiani ci ha pensato UnoMattina Weekly (Rai Uno): il talk show è stato seguito da un totale di 694.000 utenti (17.8%) nella prima parte e 604.000 (15.2%) nella seconda, mentre, a seguire, Buongiorno Benessere Estate ha registrato 643.000 telespettatori (14.7%).

Più tardi, sempre su Rai Uno, Linea Verde Illumina ha interessato 981.000 spettatori (15.3%), mentre Linea Verde Sentieri Estate ha raccolto il consenso di 1.797.000 telespettatori (17.2%). Per concludere, su Canale 5, Dynasties è stato visto da 467.000 spettatori (12.1%) nella prima parte e 465.000 (11.7%) nella seconda.