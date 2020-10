Ascolti tv 5 ottobre: cresce il Grande Fratello Vip, Matano batte la d’Urso

Ascolti tv in crescita per il Grande Fratello Vip. La puntata in onda lunedì 5 ottobre 2020 ha registrato 3.390.000 con il 20.56%. Il reality show di Alfonso Signorini è riuscito a difendersi da Io ti cercherò con Alessandro Gassmann. La nuova fiction di Rai Uno ha appassionato 5.159.000 e il 20.15% nel primo episodio e 4.546.000 e il 21.21% nel secondo. Un buon esordio per la serie, che andrà avanti per altre tre settimane. Per quanto riguarda gli ascolti tv del pomeriggio, La vita in diretta ha battuto di nuovo Pomeriggio 5. Alberto Matano ha totalizzato 1.756.000 spettatori con il 15.65% di share. Barbara d’Urso ha registrato 1.466.000 telespettatori e il 14.12% nella prima parte e 1.805.000 con il 15.41%. Questo inizio di stagione si sta rivelando assai complicato per Barbarella: se con Matano c’è un testa a testa giorno dopo giorno, la domenica ad avere la meglio è sempre Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera. Anche Live-Non è la d’Urso, in onda ogni domenica sera, non brilla più come un tempo e non vola oltre il 13%.

Ascolti tv lunedì 5 ottobre: è boom per Il Paradiso delle Signore

Continua il grande successo de Il Paradiso delle Signore. La soap opera con protagonista Alessandro Tersigni registra giorno dopo giorno ascolti record. Lunedì 5 ottobre 2020 la puntata è stata seguita da 2.047.000 telespettatori con il 17.63% di share. Numeri importanti, che fanno de Il Paradiso delle Signore una scommessa vinta. Partito come un esperimento dopo due stagioni serali la soap opera era a rischio chiusura lo scorso anno. Gli ascolti sono cresciuti giorno dopo giorno e oggi la serie è un delle più viste in tv e su Rai Play. Male Il Segreto, sempre più in calo: ieri non è andato oltre 1.683.000 e il 15.71%.

Ascolti tv lunedì 5 ottobre: testa a testa tra Ricci e Amadeus

Nel preserale vero e proprio testa a testa tra Soliti Ignoti e Striscia la notizia. Il game show di Amadeus ha raggiunto 4.993.000 e 18.95%. Striscia la notizia invece 4.629.000 e il 17.50%. L’Eredità straccia Caduta Libera: oltre 4 milioni di persone sono fedeli al programma di Rai Uno condotto da Flavio Insinna.