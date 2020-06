Ascolti tv 5 giugno 2020: la finale di Amici Speciali batte Lunetta Savino

Ascolti tv venerdì 5 giugno 2020, la finale di Amici Speciali ancora contro Lunetta Savino: chi ha vinto la sfida della prima serata

Amici Speciali è giunto alla quarta e ultima puntata, in onda ieri sera, e gli ascolti tv di venerdì 5 giugno 2020 erano attesi per un bilancio definitivo di questa edizione straordinaria. Ci sarebbe dovuto essere un torneo tra Big dopo il Serale della 19esima edizione, poi c’è stata l’emergenza Coronavirus e ha fatto non solo slittare il programma, ma lo ha cambiato. I talenti di Maria De Filippi si sono esibiti in una gara benefica, dando sì spettacolo ma facendo anche beneficenza, donando materiale utile alla Protezione Civile in questa fase dell’emergenza sanitaria. Come sono andati gli ascolti di Amici Speciali? La prima puntata aveva registrato un buon 18.8% con 3.875.000 di spettatori, ma già nella seconda gli ascolti erano calati. Gli spettatori si sono assestati intorno ai tre milioni mentre lo share è stato del 16,1% e poi del 16,7%. La finale è andata meglio delle due puntate precedenti ma non meglio della prima, guadagnando circa duecentomila spettatori in più e vincendo comunque la serata: scoprite come è andata!

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 5 giugno 2020, tutti i dati

Abbiamo raccolto tutti gli ascolti della prima serata di ieri venerdì 5 giugno 2020 in un elenco per un facile e rapido confronto tra le reti. Ecco tutti i dati di ieri sera:

Rai 1 – Il Coraggio di Angela: 3.178.000 di spettatori e il 14.1% di share;

Canale 5 – Amici Speciali: 3.206.000 di spettatori e il 16.6% di share;

Rai 2 – Sabbia Rosso Sangue: 1.256.000 di spettatori e il 6.3% di share;

Rai 3 – Notti Magiche: 738.000 spettatori e il 3.1% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.275.000 di spettatori e il 6.6% di share;

Italia 1 – 2 Fast 2 Furious: 1.471.000 di spettatori e il 6.4% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.029.000 di spettatori e il 5.4% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent – Best Of: 654.000 spettatori e il 2.8% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.332.000 di spettatori e il 5.4% di share.

Ascolti tv 5 giugno 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale

Prima di darvi appuntamento a domani con gli ascolti tv, vi segnaliamo anche i dati di alcuni tra i principali programmi in onda nel pomeriggio e nel preserale. Li trovate qui di seguito: