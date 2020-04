Ascolti Tv 5 aprile 2020, sfida Bella da morire e Live: chi ha vinto

Ascolti di domenica 5 aprile: ultima puntata di Bella da morire e Live – Non è la d’Urso sfida

Vince ancora la prima serata di domenica 5 aprile, in termini di ascolti televisivi, Bella da morire contro Live – Non è la d’Urso. La fiction su Rai 1 sembra aver conquistato proprio tutti, tanto che si ritrova a festeggiare un nuovo successo. Nonostante ciò, Barbara d’Urso ottiene comunque il risultato da lei sperato. Scendendo nel dettaglio vediamo Bella da morire conquistare la presenza di ben 5.844.000 di telespettatori (5.547.000 il 29 marzo), con uno share del 20.5%. Dall’altra parte, su Canale 5, il programma della d’Urso ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.474.000 di telespettatori, con uno share dell’11.1% (nella presentazione 2.535.000, 8,07%). Ricordiamo che per la fiction di Rai 1, con protagonista Cristiana Capotondi, questa era l’ultima puntata. Che tempo che fa, invece, ha intrattenuto 2.823.000 di telespettatori, registrando uno share del 9.3%. Su La7, Non è l’Arena ha visto incollati al piccolo schermo 1.819.000 di telespettatori (5.8%) nella prima parte e 1.369.000 di telespettatori (6.3%) nella seconda.

Barbara d’Urso ringrazia i telespettatori dopo la puntata di ieri, ascolti tv 5 aprile Domenica In con Mara Venier

“Amici ma noi vi ringraziamo moltissimo, vero? Perché ieri sera eravate tantissimi, in una puntata dedicata tutta all’emergenza. Grazie, caffeuccio”, così Barbara d’Urso su Instagram ringrazia i telespettatori che l’hanno seguita nel corso della serata di ieri. Più di 2 milioni di telespettatori hanno seguito la puntata dedicata, interamente, alla diffusione del Coronavirus. Durante Live – Non è la d’Urso, il pubblico ha potuto assistere alla commozione di Fiordaliso, che in questo giorni ha perso la sua amata mamma, proprio a causa dell’epidemia. Nel pomeriggio, intanto, su Rai 1 Domenica In con Mara Venier ha intrattenuto 3.830.000 di telespettatori con il 17.38% di share nella prima parte e 1.369.000 di telespettatori con il 6.3% nella seconda.

Domenica 5 aprile 2020 ascolti tv: preserale e access prime time

L’access prime time vede ancora trionfare Soliti Ignoti, che ha intrattenuto ben 6.081.000 di telespettatori (19.5%), contro Paperissima Sprint, che ha registrato una media di 4.434.000 di telespettatori (14.3%). Durante il preserale, vince sempre Rai 1 con L’Eredità La Sfida, che ha tenuto incollati al piccolo schermo 7 3.212.000 di telespettatori (14,1%) (nel programma 4.531.000, 17,4%). Invece, su Canale 5, Avanti un altro! ha conquistato uno share del 10,7% con 2.398.000 di telespettatori nel segmento Avanti il primo! e il 19.5% con 4.054.000 di telespettatori nel game.