Ascolti Tv 5/3: Chi L’Ha Visto batte Rai1, bene Show dei Record. I dati

Colpo di scena nella prima serata di ieri mercoledì 5 Marzo. Gerry Scotti torna con le performance de Lo Show Dei Record su Canale 5 e riparte bene, dominando la prima serata. La Rai invece può contare su Rocco Schiavone e Chi L’Ha Visto che hanno superato di gran lunga Rai 1 che ha proposto The Fabelmans di Steven Spielberg. Nei pomeridiani, molti programmi hanno visto il picco di ascolti durante la diretta con il funerale della compianta Eleonora Giorgi.

Tutti i dati relativi alla prima serata:

Su Rai1 The Fabelmans ha appassionato 1.359.000 spettatori (8.5%). Su Canale5 il ritorno de Lo Show dei Record ha divertito 2.123.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 Rocco Schiavone tiene incollati al video 1.746.000 spettatori (9.7%). Su Italia1 Geostorm è la scelta di 1.073.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? batte il primo canale con 1.895.000 spettatori (11.7%).Su Rete4 gli approfondimenti di Fuori dal Coro informano 787.000 spettatori (5.7%). Su La7 Una Giornata Particolare ottiene 920.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 la partita di Champions League Paris Saint-Germain – Liverpool totalizza 1.307.000 spettatori (6.6%). Sul Nove Ex Amici Come Prima è visto da 368.000 spettatori (2.1%).

Ascolti Tv 5/3: access prime time

Su Rai 1 L’Eredità ha divertito 4.148.000 spettatori (25.6%). Dopo il TG1 e i Cinque Minuti di Bruno Vespa, Affari Tuoi totalizza 5.482.000 spettatori (25.7%). Su Canale5 Avanti un altro è la scelta di 2.947.000 spettatori (19.5%) e dopo il TG5, Striscia la Notizia raccoglie 3.049.000 spettatori (14.3%).

Ascolti Tv 5/3: pomeriggio

Su Rai 1, La Volta Buona fa compagnia a 1.626.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e 1.927.000 spettatori (21.3%) nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore appassiona 1.730.000 spettatori (20.4%). A seguire, La Vita in Diretta informa e intrattiene 2.332.000 spettatori (23.9%). Su Canale5 Beautiful è visto da 2.049.000 spettatori (17.0%), Tradimento da 2.192.000 spettatori (19.1%). La puntata di Uomini e Donne totalizza 2.237.000 spettatori (23%). La striscia di Amici e del Grande Fratello segnano 1.522.000 spettatori (18%) e 1.382.000 spettatori (16.5%). My Home My Destiny tiene incollati allo schermo 1.294.000 spettatori (15.9%). A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.248.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 1.336.000 spettatori (13.9%) nella seconda parte.

Ascolti Tv 5/3: mattina

Su Rai 1 Unomattina da il buongiorno a 890.000 spettatori (18.6%). Storie Italiane tocca i 852.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e 968.000 spettatori (18.6%) nella seconda. A seguire E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.628.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Mattino Cinque News informa e intrattiene 859.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 791.000 spettatori (18.6%) nella seconda parte. Su Canale5 Forum totalizza 1.319.000 spettatori (18.8%).